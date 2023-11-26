Задача очень непростая, поскольку клубника и малина похожи по цвету.

Далеко не все смогут справиться с аппетитной головоломкой, на которой изображена куча клубники, и где-то среди этих ягод есть малина.

Если вы найдете малину за 7 секунд, тогда будьте уверены - у вас превосходное зрение, а также вам присуща незаурядная наблюдательность. Не забывайте, что малина и клубника похожи по цвету, и это очень затрудняет поиски.

Если вы готовы к трудностям - засеките время и начинайте поиски спрятанной ягоды.

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Ваши глаза могут очень быстро устать рассматривать яркие ягоды, поэтому не печальтесь, если вовремя не нашли малину. Возможно, вам нужно закрыть глаза, отдохнуть и возобновить поиски.

После передышки старайтесь пробежаться взглядом по всему рисунку и не тратить драгоценные секунды на разглядывание каждой клубнички. Возможно, таким образом малину вам удастся найти быстрее.

Сейчас мы покажем, где на картинке-головоломке была малина.

Вот такая оптическая иллюзия для очень умных людей опубликована в сети

В винограднике нужно очень быстро найти скворца. Отмечалось, что птицу среди винограда за 9 секунд смогут разыскать только умственные силачи.

Возможно, с первой попытки вам не удастся справиться с оптической иллюзией - в таком случае не сдавайтесь, а просто увеличьте масштаб изображения и снова принимайтесь за поиски.

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