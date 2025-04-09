Это задание точно вам понравится.

Регулярное решение различных головоломок и задачек на логику помогает улучшать память, тренирует внимательность к деталям и учит принимать решения в условиях ограниченного времени.

УНИАН подготовил новое увлекательное задание для своих читателей. Она потребует от вас нестандартного мышления и умения отделить лишнее, чтобы отыскать что-то одно.

Вы увидите коллаж с десятками жокеев на лошадях. Все они одинаковые, за исключением одного. Вам нужно выяснить, где же мы спрятали особенного жокея, и чем именно он отличается от других всадников.

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На поиск особенного жокея у вас будет очень мало времени – всего 5 секунд. Вы принимаете этот вызов?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы не упустить нужного всадника.

Ваши 5 секунд, отведенные на поиск истекли. Вы нашли жокея, который отличается от остальных? Если да, можете собой гордиться. Вероятно, у вас действительно хорошее зрение и незаурядная внимательность к деталям.

Если же вы не уложились в отведенное время, не стоит расстраиваться. Мы подскажем правильный ответ:

Головоломки от УНИАН: еще больше интересных заданий

Нравилось ли вам в детстве играть в слова или решать кроссворды? Почему бы не попробовать найти слово "море", которое мы спрятали среди хаотично расположенных букв? У вас будет всего 5 секунд для ответа.

Или же можете проверить свои силы в головоломке, где нужно установить, что не так на изображении поля подсолнухов. На это задание также отведено 5 секунд, и справиться смогут лишь самые внимательные.

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