Забавный тест раскроет ваши личностные качества по привычке пожимать руки.

Привычка пожимать руки крепко, поспешно или двумя руками может рассказать о человеке очень многое. В таких мелочах проявляются личностные качества и отношение к людям. Наш тест на характер человека по рукопожатию очень простой - выберите один вариант из четырех предложенных на картинке и читайте о себе.

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Крепкое рукопожатие

Уверенное и крепкое рукопожатие свойственно уверенным в себе, решительным людям. Тест на характер показывает указывает на вашу общительность и амбициозность. Вы редко испытываете дискомфорт или смущение во время разговора. Не боитесь брать на себя роль лидера. Всегда придерживаетесь обещаний и несете ответственность за сделанное.

Мягкое рукопожатие

Вялое и мягкое рукопожатие говорит о том, что вы хотите избежать разговора. Скорее всего вы являетесь интровертом. Комфортнее всего чувствуете себя в одиночестве или рядом с очень близкими друзьями. Вы не из тех людей, кто может открыться малознакомому человеку. Также вы беспокойны и быстро теряете уверенность в себе. Однако в любимых делах проявляете настоящий профессионализм и усердие.

Поспешное рукопожатие

Если вы пожимаете руку собеседнику очень быстро и сразу разрываете рукопожатие, то вы нетерпеливый и суетливый человек. Вы часто остаетесь серьезным даже в неформальном общении. В интересных вещах проявляете рвение и энтузиазм, но не можете заставить себя заниматься неинтересными вещами и общаться с неприятными людьми.

Тест личности определяет вас как человека, который быстро загорается новыми идеями, но так же быстро опускает руки в случае неудачи.

Пожатие двумя руками

Люди, которые используют для рукопожатия обе руки, добрые, эмпатичные и сострадательные. Вы скорее являетесь интровертом и имеете немного друзей. Но если сблизиться с вами, то более сострадательного и уважительного друга не найти. В других людях вы цените честность, порядочность и тактичность. При своей доброте вы не позволяете себя использовать и не делаете одолжений просто так. Умеете быть строгими, когда это требуется.

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