На выполнение задания у вас есть всего 7 секунд.

В сети появилась новая забавная головоломка, которая поможет оценить ваш уровень интеллекта, а также внимание к деталям.

На изображении от сайта jagranjosh вам необходимо за 7 секунд определить, кто из двух парней является владельцем яхты.

На головоломке два парня стоят перед девушкой рядом с яхтой, и каждый из них пытается убедить ее, что именно он является владельцем яхты.

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Сможете ли вы отгадать, кто же из них на самом деле говорит правду?

На самом деле, все что вам нужно – это уделить внимание деталям и применить логику.

Если вы внимательно посмотрите на двух парней, претендующих на владение яхтой, вы сможете определить настоящего владельца яхты. Парень в красной рубашке справа утверждает, что является владельцем яхты. Однако яхта принадлежит парню с левой стороны. На стуле в лодке лежит синяя куртка, которая соответствует его штанам. Так что яхта точно его.

Еще интересные головоломки

В этом задании нужно внимательно изучить оптическую иллюзию и найти скрытый ботинок без пары среди множества пар обуви на изображении. Эту задачу может выполнить только чрезвычайно умный человек.

А если хотите проверить, наделены ли вы исключительной наблюдательностью, попробуйте найти за 6 секунд спрятанный пончик на изображении.

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