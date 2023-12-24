Лесть ни к чему не приведет в отношениях со свекровью-Скорпионом, а свекрови-Близнецы не любят скучать.

Не имеет значения, живете ли вы вместе со свекровью или отдельно, но обычно на праздники все воспринимается острее и что-то, что давно "кипит" в ее душе, может взорваться. Поэтому к праздничному столу надо готовиться не только на кухне, но и проработать сценарий, как избежать "Аргамеддона", который может обрушиться на голову вместе с заявлением, замечанием или поступком свекрови, ибо последствия этого могут потом давать о себе знать еще долго.

Социологи говорят, что 51% женщин предпочли бы на праздники остаться дома и убирать, чем слушать своих свекровей, а 28% сказали, что готовы были уплатить налоги или пролечить зубы, лишь бы не попасть под жгучее осуждение и не получать советы, о которых никто не просил, пишет издание New York Post. Однако, если ваша свекровь ненавидит вас, как садовник сорняки, не расстраивайтесь - исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Psychological Science journal, показало, что вы в этом совсем не виноваты.

Враждебность между родственниками, вероятно, связана с тем, что они "не выбирают отношения друг с другом", но вынуждены вступать в семейные связи как "непреднамеренные последствия" романтических отношений их детей, говорится в исследовании.

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Хорошая новость в том, что астрологи создали отличный путеводитель по общению со свекровями по знакам Зодиака, что может помочь не наломать дров за праздничным столом.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Этот тип свекрови никогда не будет нежным, но, к счастью, всегда будет прямым и часто веселым. Властных и брутально честных Овнов обычно можно успокоить неудачной шуткой, своевременной комедией или искренней просьбой о помощи. Ни при каких обстоятельствах никогда не говорите этой женщине, чтобы она успокоилась. Когда она от ярости покраснеет, спокойно отойдите и терпеливо ждите, пока кратковременная буря гнева сменится ясным небом.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Свекровей-Тельцов можно задобрить любой комбинацией настоящего сливочного масла, мягкого освещения, дорогого сыра и изысканной пижамы. Посадите их в удобное кресло с легким доступом к мясной нарезке, и они будут слишком заняты пережевыванием, чтобы думать о ваших полумертвых комнатных растениях и уродливых подушках.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Свекрови-Близнецы не любят скучать, но будьте внимательны в начале разговора, избегайте грязных сплетен и вопросов об умерших знаменитостях, частичном голодании и противоречивой политике. Эта женщина хочет, чтобы вы ей нравились, даже если вы ей не нравитесь, и она рассчитывает поговорить с кем угодно или чем угодно (больной родственник, кошка, попугай, призрак в машине и т. д.). Не оставляйте их ответственными за младенцев и не поручайте им задания, требующие много времени.

Рак (21 июня - 22 июля)

Свекрови-Раки всегда колеблются между широкими объятиями и удушающей любовью. Они склонны относиться к своим детям как к животным, а к партнерам детей - как к бюрократам, которые плохо с ними обращаются. В худшем случае они всегда берут на себя роль жертвы и используют тактику таких сложных эмоциональных манипуляций, которые были бы впечатляющими, если бы они не были такими ненормальными. Чтобы выжить в этих водах, просите показать детские фотографии ее детей, и отмежевывайтесь, когда она дает советы.

Лев (23 июля - 22 августа)

Свекрови-Львы рассматривают своих детей как продолжение самих себя, причем позолоченное, безупречное продолжение. Не жалуйтесь на эту судьбу, а просто поставьте ее фруктовый пирог на передний план на праздничном столе. Сделайте ей одолжение, наняв профессионального фотографа, чтобы запечатлеть семейные моменты, но будьте готовы увидеть себя на заднем плане или вообще за кадром.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Для свекровей под знаком зодиака Дева критика - это способ показать, что она заботится о вас, а наставление - это язык любви. Поэтому дайте ей почистить кастрюлю или завернуть подарок, потому что бездействие - это приглашение Девы дать совет.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вы никогда не узнаете наверняка, что о вас думают свекрови под знаком зодиака Весы и что от них ожидать. Эти женщины - асы в деликатном, но искусном получении и распространении личной информации - так что все свои секреты храните при себе.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Лесть ни к чему не приведет в отношениях со свекровью-Скорпионом, поскольку она может почувствовать вашу попытку за километр. Ваша лучшая стратегия - подойти к ней как к хищнику в дикой природе. Кивайте, но не подчиняйтесь, соглашайтесь, но не вступайте в контакт. Будьте осторожны, но никогда не доверяйте.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Ваша свекровь-Стрелец всегда будет осыпать вас советами, о которых не просили, и надоедать воспоминаниями, а потом заставит вас пожалеть, что вы вышли замуж за ее сына. Лучшее, что вы можете сделать, это попросить ее выбрать хорошую песню и налить напитки, - это действительно единственные области, которые вы можете доверять, чтобы контролировать этот знак.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Никто никогда не получает полного одобрения свекровей-Козерогов, даже их собственные дети. Когда эти дети объединяются, это дает такой женщине удобное место для обвинений. Таких свекровей трудно как-то задеть, а лучшая защита здесь - толстая кожа, постоянная работа и молчание. Козероги любят сдержанных людей, которые не подхалимы, поэтому работайте усердно, держите кухню в чистоте и никогда не позволяйте им видеть ваши слезы – потому что так они определяют, кто побеждает.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Если у вас свекровь Водолей, с этим ничего не поделаешь. Никакие усилия не избавят вас от ее комплекса превосходства и не защитят от ее ледяного воздуха осуждения. Вы никогда не будете достаточно хороши - и ваши усилия убедить ее в обратном только разрушат хрупкий мост терпимости, едва удерживаемый между вами.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Как и в случае со всеми Рыбами, любые ссоры, дискомфорт или страх можно легко успокоить с помощью вкусной выпивки. И никогда не просите такую свекровь что-то сделать, принести или явиться в назначенное время, поскольку она интуитивно будет воспринимать все подобное как обвинение или причину для беспокойства. Вместо этого ласкайте ее чаще и дайте ей что-нибудь пушистое - лесного зверя или толстое одеяло.

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