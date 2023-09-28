Оказалось, что ощущение стянутости кожи возникает из-за того, что очищающие средства удаляют из нее часть липидов.

Большинству знакомо ощущение стянутости кожи после умывания, которое не дает насладиться ощущением чистоты. Косметические компании предлагают различные средства, чтобы избавиться от этого. Ученые же поискали разгадку этого феномена.

Как сообщает IFLScience ссылаясь на новое исследование, ощущение стянутости кожи возникает из-за того, что очищающие средства удаляют из нее часть липидов. Именно они помогают коже сохранять влагу. Однако в результате умывания внешний слой нашей кожи, роговой слой, сжимается.

По мнению ученых, в этом процессе, вероятно, вовлечен определенный тип сенсорных рецепторов кожи - механорецепторы. Исследователи объединили лабораторные эксперименты, компьютерное моделирование и данные испытаний на людях.

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Они нанесли 6 различных очищающих и 9 увлажняющих средств на образцы донорской кожи, полученные из щек, лба и живота. Далее ученые измерили изменения в роговом слое после применения средства. Они использовали данные об изменениях и подключили их к модели кожи человека, предсказывающей сигналы, которые механорецепторы будут посылать мозгу. Проще говоря, ученые хотели посмотреть, сможет ли очищающее или увлажняющее средство заставить человека почувствовать стянутость кожи.

Кроме того, они сравнили результаты с данными испытаний на людях, во время которых реципиенты тестировали очищающие и увлажняющие средства, а затем сообщали о своих ощущениях.

По словам одного из авторов исследования Рейнхольда Даускардта, результаты подтвердили, что во время очищения кожи роговой слой сжимается, и механические силы этого процесса действительно обнаруживаются механорецепторами, расположенными глубже в коже. Они передают эту информацию в мозг и он распознает сигнал как "чувство стянутости".

Ученые надеются, что результаты исследования помогут косметическим компаниям создавать новые продукты, которые избавят клиентов от этого чувства.

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