Во время выполнения задания можно попасть в "ловушку".

Визуальные загадки для взрослых и детей могут быть быстрыми тестами для проверки коэффициента интеллекта (IQ). Одно из таких заданий такое - необходимо среди домов разыскать петуха за 10 секунд.

Чтобы справиться с таким заданием, нужно будет "подключить" логическое мышление. Подумайте, где может находиться домашняя птица, а потом исключите места, в которых ее не могли разместить. После этого можете приниматься за поиски и внимательно рассматривать зоны, в которых, вероятно, "прячется" петух.

Стоит отметить, что в задании есть подвох - дома имеют разные формы, можно потратить время зря, разглядывая их. Не стоит попадать в такую "ловушку", из-за нее можно проиграть.

Видео дня

Правильный ответ на загадку таков - петух был в окне дома, который находится во втором ряду сверху изображения.

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Ранее УНИАН разместил такую оптическую иллюзию - на изображении среди большого количества петухов нужно было найти того, который спит. Выполнить задание нужно за 7 секунд. Чтобы вовремя справиться с оптической загадкой, необходимо мыслить логически.

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