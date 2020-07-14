Старая ваза пенсионерки с Нидерландов оказалась древним артефактом стоимостью в $9 миллионов (фото)

Доставшаяся в наследство ваза оказалась древним китайским артефактом династии Цин, созданным специально для императора Китая.

В Нидерландах 80-летняя женщина пригласила к себе оценщика, чтобы узнать ценность нескольких китайских произведений искусств, доставшихся ей в наследство.

Среди них оказалась ваза династии Цин, созданная специально для императора Китая Цяньлуна, который правил страной более 60 лет, сообщило издание CNN.

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Специалисты отмечают, что хрупкий артефакт около 50 лет провел в центральной Европе, а у последней хозяйки возле него спокойно ходили кошки и собаки.

Женщина продала ее через аукцион Sotheby`s за $9 миллионов.

Как сообщал ранее УНИАН, через частный аукцион Violity продали серебряный ритон – уникальный предмет скифской эпохи.

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