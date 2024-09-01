Если вы будете бесконечно опекать ваших детей, вы одновременно будете препятствовать их росту.

Как родители, вы имеете возможность единолично сформировать или разрушить самооценку и самоуважение вашего ребенка. По умолчанию, вы являетесь одним из двух самых важных людей в жизни вашего ребенка.

Многие родители не хотят этого признавать или просто не готовы к этому. Поэтому они могут допускать ошибки в воспитании ребенка, что часто приводит к проблемам с самооценкой во взрослом возрасте, пишет HackSpirit. Есть 6 привычек, от которых нужно избавиться, если вы хотите, чтобы ваши дети имели здоровый уровень самооценки.

1. Постоянная критика

Видео дня

Ошибки – это часть жизни. Мало что является более человечным, чем время от времени ошибаться. Поэтому вы должны позволять своим детям ошибаться и уверенно подниматься, а не осуждать их так, будто ошибки – это неотъемлемая часть их личности.

2. Сравнение с другими

Существует немного более быстрых способов заставить ребенка чувствовать себя неполноценным, чем сравнение его с другими, особенно со сверстниками или братьями и сестрами.

Лучшие родители – это те, которые относятся ко всем своим детям одинаково, прилагая усилия, чтобы каждый из них чувствовал себя особенным и уникальным.

Они не сравнивают одного ребенка с другими, не подчеркивают разницу в их способностях или внешности. Они никогда не пойдут на это... Хорошие родители почти инстинктивно знают, что сравнивать своих детей с другими нельзя.

Вместо этого они будут отмечать соответствующие уникальные качества и достижения своих детей.

3. Чрезмерная опека

Понятно, что вы хотите, чтобы ваш ребенок был в безопасности. Но в какой-то момент вы должны начать видеть его как автономную личность, а не как беспомощного иждивенца.

Если вы будете бесконечно опекать ваших детей, вы одновременно будете препятствовать их росту. Вы же хотите вырастить детей, которые смогут самостоятельно постоять за себя, которые будут стойкими, выносливыми и сильными, а не вечно напуганными. И вы не хотите вырастить ребенка, который так боится вызовов или неудач, что никогда не попробует сделать шаг в неизвестное, чтобы потом жалеть об этом.

Как только вы позволите ребенку столкнуться с трудностями и учиться на них, ожидайте, что с ним произойдет что-то хорошее.

4. Нехватка похвалы

Слова одобрения имеют большое значение для ребенка в годы его становления. Конечно, в целом, действия могут говорить громче, чем слова... но в детском возрасте слова имеют значение.

Позвольте ребенку почувствовать себя особенным, а не недооцененным, постоянно признавая его усилия и достижения, независимо от того, насколько они велики или малы. Направляйте его, когда он переступает черту, и искренне хвалите, когда он этого заслуживает.

Общайтесь со своими детьми. Сбалансированный родительский подход к воспитанию имеет большое значение для самооценки вашего ребенка.

5. Игнорирование мнения ребенка

Игнорирование мыслей и слов вашего ребенка может привести к тому, что он будет чувствовать себя ненужным и неуслышанным. Во взрослой жизни он будет склонен к слишком смиренному поведению и будет бояться выражать свою позицию.

Поощряйте открытое общение и активно прислушивайтесь к взглядам вашего ребенка. Разница будет невероятно ощутимой в долгосрочной перспективе.

6. Использование негативных ярлыков

Как родители, вы – взрослые, вы – зрелые, вы – образец для подражания. Вы должны осознать эту роль и всегда вести себя в соответствии с ней.

Называние ребенка "ленивым", "глупым" или любыми другими словами может нанести ему невероятный вред, причем из уст того, на кого он должен равняться и кто должен быть опорой в его жизни.

Поэтому, когда вы находитесь с ребенком, всегда думайте, прежде чем сказать что-то обидное. Да, важно обращать внимание на вредные привычки и исправлять их, но когда вы это делаете, сосредоточьтесь на поведении, а не на человеке.

Как родитель, вы обязаны оказывать эмоциональную поддержку своему ребенку. Позвольте ему почувствовать, что его ценят и слышат, а не прибегайте к обзываниям и не заставляйте его чувствовать себя изолированным.

Вы привели ваших детей в этот мир. Это очень важно осознавать. Помните, что у вас есть только один шанс воспитать своего ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: