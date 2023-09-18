Рассказываем, какие были популярные имена в СССР, которые сейчас выглядят смешно.

После революции в СССР появились не только привычные нам сейчас женские и мужские имена, но и довольно странные. Имена, придуманные в СССР из аббревиатур или по географическим названиям, мы приводим в списке ниже.

Необычные имена СССР - смешные и странные

Для того чтобы понять, какие имена были в СССР и как они вообще появлялись, важно понимать логику создания. Как правило, те или иные имена придумывались после какого-то важного события - ВОВ, хрущевской кукурузной кампании, строительства ДнепроГЭС и других. К примеру, люди с именем Даздраперма получили такую запись в свидетельстве о рождении, потому что их родители ярко отмечали День солидарности трудящихся и, скорее всего, горячо твердили: "Да здравствует Первое мая!".

Вот еще некоторые популярные имена в СССР:

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Персострат (Первый советский стратостат).

Даздрасмыгда (Да здравствует смычка города и деревни).

Пофистал (Победитель фашизма - Иосиф Сталин).

Лапанальда (Лагерь папанинцев на льдине).

Оюшминальд - (О. Ю. Шмидт на льдине).

Орлетос (Октябрьская революция, Ленин, труд — основа социализма).

Челнальдина (Челюскин на льдине).

Тролебузина (Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев).

Догнат-Перегнат, Догнатий-Перегнатий (от лозунга "Догнать и Перегнать").

Заклимена - (от слова "заклейменный", из первой строки гимна "Интернационал": "Вставай, проклятьем заклейменный");

Изаида - (от сокращения словосочетания "иди за Ильичём, детка").

Карандашииль (бурятское имя от искаженной фамилии революционера Каландаришвили).

Кравасил (Красная армия всех сильней).

Лелюд ("Ленин любит детей").

Пячегод (сокращение от лозунга "Пятилетку - в четыре года!").

Севморпутина (от сокращения понятия "Северный морской путь").

Успепя (от сокращения словосочетания "успехи первых пятилеток").

Еще одно весьма занятное имя - Кукуцаполь. Чтобы понять, что такое Кукуцаполь, достаточно расшифровать это слово, в итоге получится фраза: "Кукуруза - царица полей".

Революционные имена в СССР из лозунгов

Некоторые популярные женские имена в СССР (как, впрочем, и мужские) складывались из девизов и лозунгов, прославляющих революцию и ее вождей, например:

Дазвсемир - Да здравствует всемирная революция!

- Даздрасен - Да здравствует Седьмое ноября!

- Далис - Да здравствуют Ленин и Сталин!

- Дамир (а) - Даёшь мировую революцию! / Да здравствует мировая революция! / Да здравствует мир!

- Дасдгэс - Да здравствуют строители ДнепроГЭСа!

- Дележ - Дело Ленина живёт!

- Делеор - Дело Ленина - Октябрьская революция!

- Демир - Даёшь мировую революцию!

Многие советские имена мужские также были связаны с революцией, но их основой стали не бойкие выражения, а определенные понятия:

Кармий, Кармия - Красная армия.

- Кид - коммунистический идеал.

- Ким - Коммунистический интернационал молодёжи.

- Ревволь - революционная воля.

- Ревдар - революционный дар.

Серп-И-Молот - от советской геральдической эмблемы.

Если смотреть на то, какие имена раньше были доступны девочкам, чьи родители оказались решительно "за" коммунистическую идею, то появляется небольшой, но забавный список. Дочку можно было назвать Лаиля (лампочка Ильича), Люция (от революции), Победа, Праздносвета (праздник советской власти) или Искра (как главную героиню повести "Завтра была война").

Запрещенные имена в СССР - как назвать было нельзя

После того, как вы разобрались, какие имена были популярны в СССР, можно выяснить, какие имена родители старались даже не рассматривать, чтобы не навлечь на себя ворох бед. Как правило, любые капиталистические намеки запрещались (имя Капиталина похоже на слово "капитализм"), также не нравились вождям религиозные имена - Вера, Надежда, Любовь, Мария, Анна и тд.

Любые имена еврейского происхождения (Елизавета, Элеонора, Бэлла) и те, что, по мнению социалистов-коммунистов, пропагандируют жажду к власти или принадлежность к благородному роду (Василиса, Валентина, Евгения и Маргарита).

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