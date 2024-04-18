Стоит тратить время только на то, чтобы рассматривать часть изображения, на которой есть скопление птиц.

Загадки для детей и взрослых с визуальной составляющей не только полезны, поскольку помогают становиться внимательнее и собраннее, но и позволяют за считанные секунды выявить, наделен ли человек высоким коэффициентом интеллекта.

Можете попробовать справиться с такой загадкой-тестом на IQ - следует среди пеликанов за 7 секунд разыскать странную птицу. Очень важно собраться и за это время проанализировать именно ту часть изображения, на которой может быть странный пернатый.

Важные шаги к успешному выполнению задания:

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очень быстро определить часть изображения, на которой может быть та птица, которая вам нужна;

не тратить время на бесцельное рассматривание пеликанов.

Важно обращать внимание на мелочи.

Теперь мы покажем, где на загадке-тесте был странный пернатый. Птица находилась почти по центру ближе к левой стороне изображения.

Интересная загадка-оптическая иллюзия про козу - что стоит сделать

На картинке сразу видно много лошадей, но разыскать нужно козу. Надо уложиться в 9 секунд. Если хотите победить - сконцентрируйтесь на поисках и не игнорируйте мелочи.

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