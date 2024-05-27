Очень важно остаться собранными после того, как начнете искать число, которое отличается от остальных.

Можно потренировать мозг, чтобы он начал работать продуктивнее - для этого есть логические загадки для детей и взрослых с цифрами.

Новое задание вот какое - следует среди цифр 414 найти странное число. Надо потратить всего 7 секунд на поиски. Очень важно не растеряться в первые секунды - может показаться, что в глазах все "поплыло", и вы видите только цифры 414.

В этот момент следует собраться, сфокусироваться и пытаться охватить взглядом все изображение и найти то число, которое среди остальных выделяется. Для победы нужно охватить взглядом все изображение, потом "просканировать" его части и найти цифру, которую можно по какому-то признаку назвать странной.

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Теперь мы расскажем, какое число названо странным, и где его разместили. Среди цифр 414 есть число 474 - именно оно названо странным. Стоит отметить, что цифры 1 и 7 похожи по начертанию. Странная цифра находилась в 6 строке снизу изображения.

Вот какая загадка уже размещена в сети

Среди лебедей и чаек размещена хитрая сорока. Эту птичку нужно разыскать среди остальных за 9 секунд. Это задание с "ловушками", поэтому надо быть очень внимательными.

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