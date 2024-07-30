Употребление помидоров может предотвратить некоторые заболевания, говорят эксперты.

Помидоры являются очень популярным продуктом во время приготовления различных блюд. Практически все на вкус лучше, когда к нему добавляют свежие томаты. Поэтому вполне возможно употребление помидоров каждый день, ведь они богаты необходимыми питательными веществами и антиоксидантами. Один целый помидор среднего размера содержит всего 22 калории, однако он богат витамином C, калием, фолатом, витамином K, бета-каротином и другими питательными веществами. Издание Parade рассказало, как ежедневное потребление помидоров может повлиять на ваше здоровье.

Эксперты говорят, что ежедневное употребление помидоров может значительно повысить уровень антиоксидантов, особенно мощного антиоксиданта ликопина.

"Ликопин известен своей способностью нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме, потенциально снижая риск возникновения определенных хронических заболеваний. Регулярное потребление помидоров может привести к повышению уровня ликопина в крови, что обеспечивает усиленную защиту от окислительного стресса и некоторых заболеваний", - уверяют в материале. Видео дня

Кроме того, многие исследования показали, что постоянное употребление томатов может помочь снизить риск инсульта, частично благодаря высокому содержанию в них ликопина. Одно исследование показало, что люди с самым высоким содержанием ликопина в крови на 55% меньше подвержены инсульту, чем люди с самым низким уровнем ликопина в крови. Среди участников исследования с самым низким уровнем ликопина инсульт произошел у 25 из 258 человек.

"Среди тех, кто имел самый высокий уровень ликопина, 11 из 259 человек перенесли инсульт. Когда исследователи рассмотрели инсульты, вызванные тромбами, результаты оказались еще более впечатляющими. У людей с самым высоким уровнем ликопина вероятность инсульта была на 59% меньше, чем у людей с самым низким уровнем", - отмечают в издании.

Кроме того, употребление помидоров может быть полезным для общего здоровья сердца, ведь высокое содержание калия в томатах помогает регулировать кровяное давление, а клетчатка способствует снижению уровня холестерина.

Также ежедневное употребление помидоров может помочь придать вашей коже лучший вид, поскольку сочетание витамина С, ликопина и других антиоксидантов, содержащихся в помидорах, помогает защитить кожу от солнечных лучей и даже может предотвратить появление некоторых признаков старения, а именно мелких морщин и дряблости кожи. В то же время витамин C нужен для выработки коллагена, который сохраняет кожу упругой и молодой.

В свою очередь если вы хотите, чтобы у вас были здоровые глаза, обратите внимание на помидор, который богат источником бета-каротина, который нужен для поддержания хорошего зрения.

"Кроме того, они содержат лютеин и зеаксантин - два важных антиоксиданта, которые помогают предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна. Возрастная дегенерация желтого пятна - это хроническое заболевание, при котором повреждается часть сетчатки, называемая макулой. Исследования показывают, что регулярное потребление помидоров может способствовать долгосрочному здоровью глаз и потенциально снизить риск возникновения определенных заболеваний глаз", - добавляют в материале.

Какие еще продукты полезны для здоровья

Ранее гастроэнтеролог посоветовал одну закуску, которая является полезной для здоровья кишечника. По его словам, выбор правильных закусок может предложить много потенциальных преимуществ для здоровья: от облегчения потенциальных проблем со здоровьем пищеварительной системы до добавления важных питательных веществ в ваш рацион.

Также диетологи назвали самый полезный болгарский перец для здоровья человека. Известно, что болгарский перец есть разных цветов, однако один из них имеет больше всего питательных и полезных веществ.

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