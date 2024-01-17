Сообщается, что шафран подавляет чувство голода и тем самым сокращает количество перекусов.

Если вы ищете способы похудеть, начните с изменения своего рациона, и таинственная специя шафран может быть очень кстати. Как пишет HealthShots, шафран обладает свойствами, которые помогут сбросить лишние килограммы.

"Шафран обладает множеством преимуществ для контроля веса, включая способность уменьшать тягу к еде, подавлять аппетит, контролировать уровень сахара в крови и ускорять обмен веществ", - рассказала диетолог Нити Шарма.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research, показало, что шафран подавляет чувство голода и тем самым сокращает количество перекусов. Женщины, которые использовали его в своей повседневной жизни, сообщали, что чувствовали себя более сытыми после еды, и это со временем приводило к заметной потере веса.

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"Шафран также содержит антиоксиданты, которые защищают организм от окислительного стресса, что может способствовать снижению веса за счет улучшения общего состояния здоровья", - добавила диетолог.

Включить шафран в свой рацион можно различными способами. Например, принимать по щепотке экстракта один раз в день или же заваривать в кипятке.

Как известно, шафран - самая дорогая специя в мире в связи с тем, что процесс ее изготовления достаточно трудоемкий.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с вашим телом, если будете есть шафран каждый день.

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