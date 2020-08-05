На Закарпатье парочка занялась сексом на улице прямо возле церкви (видео)
13:58, 05 августа 2020Курьёзы
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Мужчину и женщину нисколько не смутили даже проезжающие мимо многочисленные авто.
События разворачивались неподалеку от церкви / скриншот
На Закарпатье парочка занялась сексом на улице прямо возле церкви. Мужчину и женщину нисколько не смутили даже проезжающие мимо многочисленные авто.
Соответствующее видео один из очевидцев опубликовал на Facebook.
В комментариях к видео молодой человек написал, что события происходили 4 августа. Кроме того, по его словам, вблизи места инцидента находится церковь.
Не рекомендуется к просмотру лицами младше 18-ти лет
В Запорожье пара занялась сексом на улице
Как сообщал УНИАН, 4 августа совершенно голый мужчина гулял по правительственному кварталу в столице. Как можно увидеть на опубликованной видеозаписи, человек без одежды вел себя спокойно и непринужденно, разгуливая по Киеву.
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