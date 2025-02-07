Ученые считают, что люди преувеличивают разницу между породами собак.

Полицейские на протяжении столетий отдавали предпочтение немецким овчаркам в качестве служебных собак, а военные подразделения дрессировали бельгийских овчарок. Тем не менее ученые выяснили, что порода собаки не так уж и сильно влияет на то, насколько легко ее дрессировать, пишет Study Finds.

В новом исследовании, опубликованном в Science Advances, были проанализированы трехмерные модели форм черепа 117 разных пород псовых, включая домашних собак, дикие виды, волков и лисиц. Ученые подчеркнули, что различия в черепе не влияют на то, насколько легко они поддаются дрессировкам.

"За последние 200 лет люди создали сотни пород собак, которые выглядят совершенно по-разному и довольно специализированы для некоторых задач, таких как выпас скота, защита или обнаружение запахов", - рассказал доцент кафедры биологических наук в Университете Чепмена Линдси Уолдроп.

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Ведущий автор Николас Хеброн поделился, что ученые обнаружили общее сходство в большинстве черепов собак. Это особенно удивительно, учитывая то, как сильно породы отличаются внешне друг от друга.

Исследователи отметили, что не обнаружили никаких особых адаптаций черепа, которые давали бы некоторым собакам преимущество в таких задачах, как поиск источника запаха или защита. Они добавили, что их исследование опровергает мифы о том, что некоторые породы более опасны, чем другие.

"Есть много историй о собаках, которые нападают на людей, и часто есть определенные породы, которые являются объектами этих новостей. Некоторые люди утверждают, что эти собаки будут кусаться сильнее, чем другие собаки того же размера, или у них есть особые черты, которые делают их особенно опасными для людей. Наше исследование показывает, что это неправда", - заявил Уолдроп.

Единственными породами, которые выделялись среди остальных, были собаки с короткими мордами, среди которых мопсы и бульдоги, добавили в издании. По словам ученых, эта особенность возникла не из-за функциональных потребностей собак, а из-за деятельности человека.

Советы для владельцев собак

Ранее дрессировщик Уилл Атертон назвал три породы собак, с которым он больше всего любит работать. По его словам, эти собаки легче поддаются дрессировкам.

Кроме того, опытный дрессировщик рассказал, как успокоить собаку в общественном месте. Он поделился, как успокаивает своего питомца, когда они выходят из дома.

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