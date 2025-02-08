Собаки со спокойным нравом, общительным характером хорошо подходят для совместного проживания с кошками.

Если вы хотите завести в доме и кошку, и собаку, обратите внимание на породы, которые склонны лучше ладить с другими животными. Как пишет StudyFinds, собаки со спокойным нравом, общительным характером и историей хорошего поведения в обществе других животных, как правило, лучше подходят для совместного проживания с кошками.

1. Лабрадоры-ретриверы

Игривые и готовые к обучению, нежные и милые лабрадоры-ретриверы быстро поладят с любым домашним питомцем. "Склонная мириться с трудными представителями семейства кошачьих, эта популярная собака выдержит гораздо больше, чем многие другие породы, что делает ее одной из лучших собак для кошек", — говорит Canine Cottages.

2. Бигли

Благодаря веселому и беззаботному нраву бигль хорошо ладит с кошками. "Спокойные и общительные, бигли не любят оставаться одни, поэтому, скорее всего, будут рады иметь еще одно пушистое животное, с которым можно провести время, когда вас нет дома", — сообщает Pets Radar.

Видео дня

Бигли были выведены для охоты стаями, поэтому они, как правило, дружелюбны с другими животными.

3. Бассет-хаунды

Бассет-хаунды известны своим спокойным и легким характером, что делает их терпимыми к другим домашним животным. "Благодаря своему спокойному характеру менее вероятно, что бассет-хаунды будут чрезмерно возбудимы или агрессивны по отношению к кошачьим соседям по дому. Ранняя социализация и положительное подкрепление являются ключом к укреплению связи между этими двумя пушистыми друзьями", — пишет Get Set Pet.

4. Бульдоги

Бульдоги, как правило, не дружат с другими собаками, но кошки и другие домашние животные более желанны. "Из-за короткой морды они подвержены тепловым ударам, а их короткая шерсть плохо переносит холод. Кроме того, они не любят воду и являются ленивыми собаками, которые отлично спят, так что у бульдога и вашей кошки уже есть четыре общих черты, что делает их одними из лучших собак, которые ладят с кошками", — пишет Reader’s Digest.

5. Золотистые ретриверы

Золотистые ретриверы известны своим игривым характером. "Им нужно много ежедневных упражнений, но они легко приспосабливаются и общительны, что делает их потенциально отличными компаньонами для кошек", — говорит Американский клуб собаководства.

"В то же время вам стоит убедиться, что у вашей кошки также есть возможность побыть одной, если она этого захочет, так как игривые ретриверы могут быть немного подавляющими для некоторых кошачьих", — пишет Purina.

6. Папильоны (той-спаниэли)

Папильоны могут хорошо ладить с кошками не только из-за своего небольшого размера, но и потому, что они могут быть очень общительны с другими животными. "Папильоны веселые и любопытные, и им нравится присоединяться к любым развлечениям семьи, даже если в них участвует кошка", - утверждает Американский клуб собаководства.

7. Мопсы

Мопсы часто не против компании кошек. "Мопсы были признаны "классными клоунами" на уроках послушания для собак. Можете быть уверены, что они будут в восторге от того, что у них есть помощник, который присоединится к их веселью и играм", — пишет Reader’s Digest.

Ранее эксперты назвали три породы озорных собак, которых следует избегать тем, кто ищет жизнь без стресса.

Вас также могут заинтересовать новости: