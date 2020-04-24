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Саакашвили оконфузился на встрече со "Слугой народа" (видео)

14:13, 24 апреля 2020
Курьёзы
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Михеил Саакашвили перед встречей пообщался с журналистами / скриншот из видео

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», приколов к пиджаку значок с флагом Украины в перевернутом виде.

Видео инцидента опубликовано на странице "4 канала" в Facebook.

На записи можно увидеть, что полоски флага Украина на значке политика размещены в обратной последовательности – сверху находится желтая полоска, а снизу – синяя.

Примечательно, что на фотографиях с депутатами от фракции, которые Саакашвили разместил на своей странице в Facebook, значок находится в правильном положении.

Фото: Саакашвили/Facebook

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.

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