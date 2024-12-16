Фотография была сделана в 1990 году, когда ему было около 19 лет.

Мама бизнесмена Илона Маска рассказала историю костюма, который он "носил каждый день", в итоге став первым человеком, достигшим колоссального чистого состояния в 400 миллиардов долларов.

Пока легион последователей Маска празднует стремительный рост его богатства, его мама, Мэй Маск, напомнила миру о его скромном начале, которое помогло сформировать его раннюю карьеру.

Она поделилась в соцсети X (бывший Twitter) фотографией молодого Маска, которая наверняка приведет его фанатов в восторг. На нем черный костюм за 99 долларов, рубашка, галстук и носки, которые он получил бесплатно.

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"Эта фотография была сделана в нашей арендной платной квартире в Торонто, с картиной моей мамы на стене. Костюм стоил 99 долларов, включая бесплатную рубашку, галстук и носки. Отличная сделка! Он носил этот костюм каждый день на свою банковскую работу в Торонто", - написала она, добавив:

"Я не могла позволить себе второй костюм. Мы были счастливы".

Сообщается, что фотография была сделана в 1990 году, когда ему было около 19 лет.

Поклонники предпринимателя не теряли времени, празднуя его восхождение к власти как символ мотивации.

"Мне нравится, что ты делишься такими вещами, @mayemusk. Людям нужно знать, как иногда выглядит путь к успеху: дешевые костюмы и много тяжелой работы", - написал один человек.

Другой поклонник отметил:

"Это идеальный пример американской мечты. За несколько десятилетий талантливый целеустремленный человек может пройти путь от костюма с полки и съемной квартиры до самого богатого человека в мире. Я не могу представить себе, где еще это могло бы произойти".

Состояние Илона Маска

Поскольку Маск владеет SpaceX, Tesla и Twitter, состояние предпринимателя стремительно растет. Согласно индексу миллиардеров, по состоянию на 11 декабря состояние 53-летнего мужчины составляет 447 миллиардов долларов, что на 198 миллиардов долларов больше, чем у второго по богатству человека в мире Джеффа Безоса с 249 миллиардами долларов.

Маск также владеет компанией искусственного интеллекта xAI, американским инфраструктурным бизнесом The Boring Company и технологической компанией Neuralink.

Между тем, в записях Bloomberg указано, что после президентских выборов в США 2024 года Маск стал примерно на 136 миллиардов долларов богаче.

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