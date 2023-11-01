Исследование показало, что люди с высоким уровнем сострадания обычно лучше спят.

Ученые назвали черту характера, которая благоприятствует крепкому сну. Как пишет PsyPost, исследование, проведенное в Финляндии и опубликованное в журнале Brain and Behavior, показало, что люди с ярко выраженным состраданием, как правило, имеют меньше проблем со сном.

Для своего исследования ученые использовали данные исследования молодых финнов, начатого в 1980 году в Финляндии. Это исследование, продолжавшееся 37 лет, включало периодический сбор данных. Анализ команды был сосредоточен на участниках, которые прошли оценку сострадания в 2001 и 2012 годах, а их режим сна оценивался в 2001, 2007 и 2012 годах

"Результаты показали, что люди с повышенным уровнем сострадания обычно меньше ощущали дефицит сна и имели меньше нарушений сна", - говорится в статье.

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Сострадание не было связано с продолжительностью сна (то есть с вероятностью короткого или длительного сна). Высокое сострадание также предполагало меньшее количество проблем со сном в течение 11 лет наблюдения.

В то же время, отмечается, что влияние сострадания на большинство показателей сна исчезло после контроля депрессивных симптомов. Это указывает на то, что сострадание может нейтрализовать проблемы со сном, уменьшая симптомы депрессии.

В то же время, уточняется, что все оценки основывались на самоотчетах, что делало их субъективными. Кроме того, в исследовании не учитывалось краткосрочное влияние сострадания на проблемы со сном.

Ранее доктор раскрыл метод, который гарантирует хороший сон. Он включает прекращение употребление кофеина примерно за 10 часов до сна, отказ от обильного приема пищи или алкоголя за три часа до сна, "расслабление мозга" за два часа перед сном и отказ от использования гаджетов за час до сна.

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