Психологи считают, что даже по форме ушей можно полностью "считать" человека.

Скрытые черты характера можно обнажить, если пройти тест "какой ты тип личности" и посмотреть на себя в зеркало. Уши - отличный источник информации, а если вы не верите - выберите на картинке изображение ушей, наиболее похожих на ваши, и узнайте результат.

Тест на тип характера по ушам - моментальный ответ

Авторы, которые составили данный тест на личность, говорят, что форма ушей имеет огромное значение. Маленькие или большие, торчащие или прилегающие к голове - уши бывают разными, как и их обладатели. Выберите на картинке уши, которые похожи на ваши.

1 - Большие уши

Вы спокойный и уравновешенный человек, вывести из себя вас непросто. На негатив не реагируете, умеете держать себя в руках. Даже в самых сложных жизненных ситуациях находите быстрые и эффективные пути решения. Можете постоять за себя и за свои интересы, к жизни настроены оптимистично, радуетесь каждому дню. Умеете "схватить" возможности и использовать их во благо.

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Вы очень цепкий человек, склонны брать от жизни все, но не особо привязываетесь к вещам или людям. Легко отпускаете ситуации и знаете, что все происходящее в жизни случается так, как должно. Вам нравится знакомиться с новыми людьми и бывать в новых местах, так как уверенность в том, что всё дается для чего-то очень сильна внутри вас.

2 - Маленькие уши

Данный тест на психотип гласит о том, что люди с маленькими ушами очень замкнуты и застенчивы. Вам трудно пустить в свой мир постороннего человека, также очень сложно переносите перемены. Вы консерватор, привычная зона комфорта гораздо приятнее, чем новые вершины. Наибольшее удовлетворение и покой чувствуете или в одиночестве, или с близкими друзьями. Однако, умеете ставить цели и достигать их, не поддаетесь влиянию извне. Ум и проницательность помогают идти своей дорогой.

Вы очень хорошо чувствуете и "читаете" людей, как интроверт, не отвлекаетесь на эмоции. Уникальный взгляд на мир позволяет вам изобретать и видеть то, что не могут другие. Вы делаете свои дела тихо, не нуждаетесь в похвале и признании, для вас важнее помочь другим, чем обрести славу.

3 - Уши, в которых мочки маленькие и прижаты к голове

Если у вас такие уши, значит, вы очень чуткий и понимающий человек. К вам многие приходят за советом из-за вашей роли слушателя. Вы всегда помогаете, даже если ради помощи ущемляете себя в чем-то. Всегда выполняете обещания, легки в общении, никогда никого не осуждаете и не вините. Умеете хранить доверие и доверяете сами - это качество ценят окружающие.

Другие люди рядом с вами чувствуют себя легко и непринужденно, вам рассказывают тайны. Вас очень легко спровоцировать на эмоции, вами могут манипулировать. Причина - вы всегда руководствуетесь чувствами, а не разумом, привыкли верить людям. После травматичных ситуаций приходите в себя довольно быстро и идете по жизни дальше, веря в лучшее.

4 - "Острые" уши

Заостренная форма ушей, как утверждает данный тест на личность, присуща людям с высоким уровнем интуиции и проницательности. Вас нелегко обмануть, вы сразу чувствуете тон ситуации или человека, руководствуетесь своими же ощущениями. Скорее всего, вы творческая личность, увлекаетесь музыкой, рисованием или поэзией. Можете создать уникальный шедевр, даже если окружающие не будут поддерживать или не согласятся с вашим видением.

Новые впечатления для вас - самое главное, вы готовы идти навстречу неизвестному в поисках эмоций и перемен. Вы знаете, что развитие и самосовершенствование - важные вещи, буквально видите их смыслом своей жизни. Выражать свои чувства через творчество не стесняетесь, можете и любите провоцировать других на проявление себя.

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