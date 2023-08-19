Даже по форме лба можно узнать себя лучше и понять, что за человек стоит перед вами.

Каждый человек уникален по своей природе - несмотря на общие типы лиц, отдельные черты все равно будут эксклюзивными. Именно поэтому физиогномисты составили интересный тест - тип личности по нему можно узнать моментально.

Тест на определение личности по форме лба - выберите картинку

Создатели теста предлагают посмотреть на себя в зеркало и понять, какой формы ваш лоб. Они определяют четыре типа, каждый из которых свойственен тем или иным личностям.

Широкий лоб

Человек с таким лбом - лидер, он будет всегда на два шага впереди толпы. Скорее всего, вы умеете руководить людьми и успешно это делаете. Даже если вы даете себе возможность отдохнуть и расслабиться, все равно пытаетесь контролировать процессы вокруг себя. Вам нравится, чтобы все происходило именно по вашему слову, а люди и рады послушать - мудрость и рациональность вашей личности создает авторитет в глазах других.

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К вам многие приходят за советом, потому что вы отлично чувствуете эмоции людей, а также обладаете высоким уровнем интеллекта. Также вас можно назвать любопытным человеком из-за любви к путешествиям. Вы быстро обучаетесь, нравится познавать что-то новое. Широкие лбы чаще других встречаются у бизнесменов, актеров, политиков и других знаменитостей.

Узкий лоб

Самый точный тест на тип личности гласит, что люди с узким лбом очень сентиментальны, чувствами руководствуются чаще, чем головой. Одиночество вам нравится больше, чем шумные компании, но как бы ни была сильна ваша восприимчивость, "выбить из колеи" неприятности вас не могут. Вы умеете трансформировать свою печаль в создание чего-то важного, например, помочь другим людям, но не сближаетесь с ними - боитесь предательства.

Вы много посвящаете времени благотворительности, вам нравится быть полезным кому-то. Не кричите об этом, делаете тихо - знаете, что благое дело должно быть искренним. Вам нравится жить по своим правилам, можете отказаться от чего-то, но не отдать свою свободу. Психологи говорят, что обладатели узкого лба - преданные люди как на работе, так и в отношениях.

Изогнутый лоб

Вы очень коммуникабельный, теплый и легкий человек. Вам несложно сближаться с людьми, вам доверяют, вас любят. Окружающие могут вдохновляться вами - человек с изогнутым лбом украсит любое мероприятие. Вы очень необычная персона - в одну минуту вы можете быть тихим и спокойным, в другую - наполнить своей энергией все пространство. Вы способны притягивать к себе людей, как магнитом, поэтому недостатка в знакомых или поклонниках у вас нет.

С трудностями в жизни справляетесь легко - даже если внутри паникуете, то никогда этого не покажете. Вы стойко переносите все тяготы и невзгоды, отлично держитесь, вашей силе духа можно только позавидовать. Чаще всего не рассказываете о своих проблемах окружающим - переживаете их самостоятельно.

Лоб в форме буквы М

У вас сильно развиты аналитические способности, а также склонность к артистизму. Вы любите красивые вещи, занимаетесь творчеством - цените то, что дает вам возможность самовыражаться. Никогда не идете за толпой, следуете по своему пути. У вас ярко выражена индивидуальность, всегда есть свое мнение.

Тест на определение личности гласит, что человек с М-образным лбом может создавать идеи "из ничего" - на ровном месте творить шедевры. Если что-то не получается, то не расстраиваетесь, а делаете выводы и упорно следуете к цели. Можете мотивировать других на развитие своих способностей, из вас получился бы хороший продюсер или педагог. Тем не менее, несмотря на возвышенную и утонченную натуру, вы страшны в гневе, однако, долго обид не храните - выплескиваете негатив и живете дальше.

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