Полуголый Ляшко "зажарил скотыняку" и показал все в TikTok (видео)

Лидер «радикалов» выкладывает в соцсеть видео со своими собаками и домочадцами.

Лидер РПЛ, бывший нардеп Олег Ляшко активно осваивает соцсеть TikTok. В настоящий момент самым популярным видео политика стал клип, где он готовит пищу в фартуке, надетом на голый торс.

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Видео к настоящему моменту собрало более 474 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Пользователи активно делятся своими впечатлениями от увиденного.

"Порубил какую-то скотыняку и жарит", - написано в самом залайканном комментарии.

Кроме того, лидер «радикалов» выкладывает в соцсеть видео со своими собаками и домочадцами. Больше того, политик накладывает эффекты на свои телеэфиры и превращает их в вирусные видео.

О своей регистрации в TikTok Ляшко сообщил 21 мая, и сразу же стал очень активным пользователем.

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