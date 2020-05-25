Полуголый Ляшко "зажарил скотыняку" и показал все в TikTok (видео)
Лидер РПЛ, бывший нардеп Олег Ляшко активно осваивает соцсеть TikTok. В настоящий момент самым популярным видео политика стал клип, где он готовит пищу в фартуке, надетом на голый торс.
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Видео к настоящему моменту собрало более 474 тысяч просмотров и сотни комментариев.
Пользователи активно делятся своими впечатлениями от увиденного.
"Порубил какую-то скотыняку и жарит", - написано в самом залайканном комментарии.
Кроме того, лидер «радикалов» выкладывает в соцсеть видео со своими собаками и домочадцами. Больше того, политик накладывает эффекты на свои телеэфиры и превращает их в вирусные видео.
@liashko_official♬ Stay at Home (Tt Special) - PATSYKI Z FRANEKA
О своей регистрации в TikTok Ляшко сообщил 21 мая, и сразу же стал очень активным пользователем.
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