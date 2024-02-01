В 2023 году провели исследование, помогает ли полоскание улучшить респираторные симптомы.

Очень часто при болезни люди ищут домашние средства, которые помогут быстро выздороветь и лучше себя чувствовать. В частности, при боли в горле популярным методом является полоскание соленой водой.

Как пишет eating well, в течение последних нескольких месяцев в TikTok делились своими советами, как успокоить боль в горле.

"Наберите немного [соленой воды] в рот, прополощите горло в течение 10-15 секунд, выплюньте и сделайте это снова. Вы можете выполнять весь этот процесс каждые три часа, в общей сложности четыре раза в течение одного дня, а затем вы можете повторять каждый день, пока боль в горле не пройдет", - советует диетолог Клэр Сорли в своем вирусном видео.

Видео дня

На данный момент не так много исследований доказывают, что этот метод действительно работает. Однако, исследование В 2023 году, представленное на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, показывает, как полоскание горла соленой водой может быть эффективным в предотвращении госпитализации из-за COVID-19. Испытуемым давали растворы с низким или высоким содержанием соли для полоскания горла после положительного результата теста на SARS-CoV-2.

"Наша цель состояла в том, чтобы исследовать орошение носа физиологическим раствором и полоскание горла на предмет возможной связи с улучшением респираторных симптомов, связанных с коронавирусной инфекцией. Мы обнаружили, что оба режима лечения физиологическим раствором, по-видимому, связаны с более низкими показателями госпитализации по сравнению с контрольной группой при инфекциях SARS-CoV-2. Мы надеемся, что можно будет провести дополнительные исследования для дальнейшего изучения ассоциации", - говорит в пресс-релизе соавтор исследования Джимми Эспиноза, доктор медицины.

Согласно приведенному выше исследованию, полоскание горла соленой водой во время болезни может облегчить симптомы. Но, по словам Эспинозы, необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять этот механизм.

Другие советы при болезни

Подавляющее большинство людей считают, что если у них простуда, то тепло одеться, накрыться с головой одеялом и выяснить, как быстро вспотеть при температуре - это лучший вариант лечения. Однако медики не согласны с этим методом - такая привычка может нанести серьезный вред.

Зима обычно приносит простуды и болезни, и чрезвычайно важно заботиться о себе, чтобы оставаться здоровым. К счастью, существует множество витаминов для поддержания организма.

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