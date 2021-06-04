Немцы говорят, не знали о необходимости проходить контроль на границе, поскольку считали, что Украина - одна из стран Евросоюза.

Пограничники Львовского отряда задержали двух граждан Германии, незаконно пересекших на велосипедах границу из Польши.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины, немцы считали, что Украина является частью Европейского союза.

Ночью военнослужащие отдела "Грушев" заметили срабатывание установленной на границе сигнализации. На месте пограничный наряд обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах.

Выяснилось, что нарушители - граждане Германии 21-го и 36-и лет. У них были документы. Мужчины объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах.

"На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили поскольку думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска необязательно", - рассказали пограничники.

На иностранцев оформили документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

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Автор: Катерина Комолова