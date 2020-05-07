На шведской границе задержали "охотников на зомби" с арсеналом оружия (фото)

Задержанные везли с собой винтовки, пистолеты, арбалеты, баллоны со слезоточивым газом, ударные устройства и рогатку.

Таможенники Швеции остановили на границе немецкую пару, пытающуюся въехать в страну с внушительным запасом оружия и логотипом на внедорожнике «Охотники на зомби» («Zombies response team»).

Читайте такжеВ США автора книги "Как убить мужа" обвинили в убийстве мужаКак пишет RTL, на момент пересечения границы у них было 16 единиц незаконного оружия, но пара заявила, что они не контрабандисты и в подтверждение указали на надпись на их джипе.

На двух фото, опубликованных шведским таможенным агентством, видно, что пара прибыла в страну на автомобиле Hummer с соответствующим логотипом, а также довольно зловещим предупреждением о том, что «инфицированных людей будут расстреливать».

После проверки салона и багажника, работники таможни обнаружили огнестрельное оружие: винтовки, пистолеты, арбалеты, баллоны со слезоточивым газом, ударные устройства и рогатку.

В связи с этим двух жителей Германии арестовали за попытку ввоза оружия, для которого требуется разрешение. Пара утверждает, что огнестрельное оружие и другие предметы были чисто декоративными, и они не собирались использовать их.

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