В Киеве заметили странную отдыхающую, решившую загорать обнаженной прямо под Спасо-Преображенским собором. Женщина лежала в одних стрингах возле церкви и не обращала внимания на всех возмущенных.
Об этом сообщили в Telegram-канале"Киев без цензуры".
Так, 10 августа стало известно, что возле Спасо-Преображенского собора на Теремках была замечена женщина, которая загорала в обнаженном виде "под звон колоколов".
"Ты посмотри какая богохульная. Дамочка в одних стрингах ловит витамин D и взгляды прихожан", - написали в сообществе о смелой женщине, которая решилась принимать солнечные ванны прямо под церковью.
Читайте также"Обчистили" девушка и "спаситель": в Одессе мужчину за день дважды ограбилиДействительно, на видео можно заметить, как женщина лежит на газоне неподалеку от входа в собор. Пользователи сети шутят, что отдыхающая просто ошиблась с выбором локации для загара, ведь недавно рядом с церковью был пляж.
Обратят ли правоохранители на странный инцидент в Киеве - пока не сообщается. Скорее всего, любительница загара, которая пыталась поймать последние летние лучи солнца, не подозревала, что своими действиями она может возмутить прохожих.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кривом Роге дети самодельными наручниками пристегнули мать к перилам.
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