Неизвестная устроила импровизированный курорт и лежала на простыне в одних лишь стрингах.

В Киеве заметили странную отдыхающую, решившую загорать обнаженной прямо под Спасо-Преображенским собором. Женщина лежала в одних стрингах возле церкви и не обращала внимания на всех возмущенных.

Об этом сообщили в Telegram-канале"Киев без цензуры".

Так, 10 августа стало известно, что возле Спасо-Преображенского собора на Теремках была замечена женщина, которая загорала в обнаженном виде "под звон колоколов".

"Ты посмотри какая богохульная. Дамочка в одних стрингах ловит витамин D и взгляды прихожан", - написали в сообществе о смелой женщине, которая решилась принимать солнечные ванны прямо под церковью.

Читайте также"Обчистили" девушка и "спаситель": в Одессе мужчину за день дважды ограбилиДействительно, на видео можно заметить, как женщина лежит на газоне неподалеку от входа в собор. Пользователи сети шутят, что отдыхающая просто ошиблась с выбором локации для загара, ведь недавно рядом с церковью был пляж.

Обратят ли правоохранители на странный инцидент в Киеве - пока не сообщается. Скорее всего, любительница загара, которая пыталась поймать последние летние лучи солнца, не подозревала, что своими действиями она может возмутить прохожих.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кривом Роге дети самодельными наручниками пристегнули мать к перилам.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко