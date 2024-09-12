Большинство женщин, с которыми обращаются "как с принцессами", - любящие люди, дарящие любовь мужьям, которые в ответ любят их.

Многие женщины считают, что "все мужчины - козлы", что так же неверно, как и мнение мужчин о том, что "все женщины - эгоистки", или любое другое широкое обобщение.

Издание Your tango пишет, что когда люди верят в эти монолитные конструкции, это означает лишь то, что они столкнулись с тем, что кто-то другого пола плохо относится к ним или к их родителям. Получив в детстве опыт плохого обращения, такие девочки и мальчики очень восприимчивы к историям о плохом поведении партнеров и тяготеют к друзьям со схожим мировоззрением, так что в итоге у них появляется множество "доказательств" того, что их мнение верно. Это называется предвзятостью подтверждения.

Женщины, которых тянет к трудным или эгоистичным партнерам-мужчинам, обычно приходят в замешательство и гнев, когда узнают, что в мире есть женщины, с которыми их парни или мужья обращаются "как с принцессами". Это не согласуется с их мировоззрением, поэтому приводит к неприятному когнитивному диссонансу.

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Чтобы уменьшить этот диссонанс, они приходят к выводу, что женщины, с которыми хорошо обращаются, почему-то плохие, чтобы оставаться в своей зоне комфорта, где мир состоит из хороших и плохих парней. Они называют таких женщин "избалованными" или "эгоистичными" и больше солидаризируются с мужчинами, которые "бескорыстно" одаривают этих "неоцененных" женщин. Таким образом они продолжают воспринимать мир в черно-белых тонах, которым их учили дома: во всех отношениях есть один мученик и один эгоист.

Конечно, на самом деле большинство женщин, с которыми обращаются "как с принцессами", - это любящие люди, дарящие любовь мужьям, которые в свою очередь любят их.

В целом, самый простой способ найти мужчину, который будет относиться к вам "как к принцессе", - это быть уверенной в себе и верить, что вы заслуживаете счастья, а это непросто, если вас воспитывали с противоположным мнением.

Терапия может помочь вам развить любовь к себе и осознать, как проблемы с самооценкой повлияли на ваш предыдущий выбор партнера. Став более уверенной в себе, вы сможете начать встречаться с более здоровыми и счастливыми людьми, которые с самого начала покажут, что могут позаботиться о вас.

После того как вы вступите в отношения с добрым и любящим человеком, вам, скорее всего, придется поработать над тем, чтобы стать открытой и уязвимой. Многие женщины делают в отношениях все, но не умеют быть близкими - ни эмоционально, ни как-то иначе.

Если вы будете чрезмерно напрягаться и держать себя в руках, это не вызовет у мужчины чувства любви и близости. Ему может показаться, что вы мучаетесь, но не открываетесь так, чтобы ему захотелось заботиться о вас. И отношения могут не завязаться.

Ранее УНИАН писал, что богатые люди раскрыли свои секреты счастья.

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