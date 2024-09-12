Если женщина несчастлива в браке, то рано или поздно ее посетит мысль о расставании.

К сожалению, далеко не все семьи счастливы, иногда случается так, что женщины в этих самых семьях годами "собираются с мыслями", чтобы уйти от мужчины. Ситуацию усложняет не только отсутствие решимости - иногда проблема, как уйти от мужа, гораздо серьезнее.

Ранее мы говорили о том, как понять, что у мужа появилась другая женщина.

Как уйти от мужа, если негде жить и нет денег - советы

По мнению психологов, чаще всего женщины не понимают, как решиться уйти от мужа с двумя детьми, да еще и без денег и без своего жилья. Первое, что рекомендуют специалисты в такой ситуации - представить, что мужчины просто нет. Вот он куда-то испарился - ушел сам или даже умер. Квартиру (дом) вы не унаследовали. Что вы будете делать? Если вы сможете придумать себе план действий в этой ситуации, то станете гораздо смелее.

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Естественно, такая проблема не имеет национального признака - женщины в популярной сети Reddit задают такие же вопросы, прося помощи у пользователей. Одна из них говорит:

Я больше не хочу быть со своим мужем, но чувствую, что мне некуда пойти. Я работаю только два вечера в неделю, и вся моя зарплата потрачена, поэтому я не могу откладывать. У меня нет семьи и друзей, у которых я могла бы остаться. Нашей дочери 3 года, и мой муж работает полный рабочий день, поэтому ей придется остаться со мной, он платит аренду и всегда платил, так что это его дом, на самом деле, и я та, кто хочет уйти от него, почему он должен отказываться от своего дома. Нет никакого насилия, поэтому я не могу пойти в приют или убежище для женщин. Кто-нибудь еще через это прошел? Как мне выбраться?

Пользователи ресурса советуют ей, как взять себя в руки и уйти от мужа в такой ситуации. Вот несколько рекомендаций, которые можно взять во внимание.

В первую очередь советуют обратиться за помощью.

"Пожалуйста, позвоните в женский ресурсный центр и/или женский приют. Это не только для жертв физического насилия. Финансовое насилие или доминирование - еще одна форма. Возможно, ваш брак не позволяет вам работать полный рабочий день, чтобы содержать себя и иметь возможность выбраться из него. На самом деле это очень распространено. Финансы - очень распространенная причина, по которой женщины вынуждены оставаться с мужчинами".

Найти работу или источник дохода.

"Работа на полную ставку - это первый шаг. Вы можете поговорить с мужем о работе на полную ставку и договориться об уходе за ребенком. Вам не нужно говорить, почему вы хотите работать полный рабочий день. Имеет ли ваш ребенок право на получение дошкольного образования в вашем школьном округе? Если да, то вы сможете присматривать за ним до и после занятий в школе или другом детском саду, что будет гораздо дешевле, чем полный рабочий день. После этого вам нужно будет накопить немного денег и снять жилье. Если расставание пройдет полюбовно, все будет намного проще, поэтому я рекомендую начать этот разговор после того, как вы накопите достаточно денег для переезда".

Спокойно обсудить расставание.

"Если вы не боитесь его, то расскажите ему о своих чувствах, чтобы вы могли вместе спланировать ваше расставание. Возможно, вы не сможете жить раздельно, пока ваша дочь не пойдет в школу. Если вы скажете ему об этом сейчас, то, по крайней мере, дадите ему время привыкнуть к этому, посетить консультацию по вопросам брака и т. д".

Сходить к психологу или брачному консультанту, если не получается договориться самостоятельно.

"Я бы хотел предложить вам сходить к брачному консультанту. Не для того, чтобы вы остались вместе, а для того, чтобы вы могли полюбовно решить свои разногласия и иметь безопасное пространство для обсуждения всего. Вы можете заранее сказать психологу, что ищете помощи в переходе к совместному воспитанию детей, а не в том, чтобы остаться вместе. Они могут быть очень полезны. Тем временем вы можете заняться поиском работы и заботой о ребенке. Если вы чувствуете, что он выгонит вас без доступа к ребенку (или с ребенком), денег или имущества, большинство женских приютов помогут вам, потому что это жестокое обращение. Если вы этого боитесь, позвоните в ближайший приют до разговора с мужем, и они помогут вам разработать план. Они также могут помочь, если вы собираетесь остаться одна. Во многих из них есть адвокаты и психотерапевты, которых они могут порекомендовать и которые работают безвозмездно или на льготных условиях. Они могут помочь вам с программами помощи женщинам, если вам это нужно. Если у вас нет семьи, это хорошее место для поиска поддержки".

В целом, можно сказать, что рекомендации о том, как найти в себе силы уйти от мужа, достаточно просты - во-первых, женщине необходимо обезопасить себя от непредсказуемого поведения партнера. Даже если супруг прямо сейчас не против расставания, он может передумать, если дело коснется разделения имущества\доходов.

Гораздо более опасная ситуация, если муж применяет физическое или психологическое насилие. В таком случае женщине однозначно нужно обращаться за помощью в сторонние инстанции, а также найти работу, чтобы не зависеть от него финансового и в будущем иметь возможность себя обеспечивать.

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