Популярные хлеб, сырое мясо, соленые семена могут нанести непоправимый вред птицам.

Птицы - желанное дополнение к любому ландшафту. Один из способов привлечь их в свой двор - развесить кормушки, однако нужно знать, чем их наполнить, чтобы не нанести вред здоровью. Эксперты назвали продукты, которыми люди обычно кормят птиц, но которые могут быть для них опасны, пишет Martha Stewart.

1. Хлеб. Он не является здоровой пищей для птиц, ведь этот продукт может привлечь к кормушкам грызунов. Также кормление хлебом водоплавающих птиц грозит синдромом крыльев ангела, когда утята и гусята рождаются с деформированными, ненужными крыльями, рассказал эксперт по птицам Джули Зикефуз.

2. Сырое мясо. Лучше его не класть в кормушки, потому что оно может прогоркнуть и быстро испортиться, а также привлечь нежелательных вредителей, предостерегают эксперты из American Bird Conservancy (ABC).

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3. Семена и орехи из магазина. Эти продукты часто содержат большое количество добавленной соли или других добавок и ароматизаторов, и все это вредно для диких птиц, уверяют эксперты ABC. Соль может вызвать чрезмерную жажду, обезвоживание, почечную недостаточность и даже смерть.

Лучше всего давать семена, которые продаются специально для диких птиц, а также сажать и выращивать местные растения, которые являются полезными источниками пищи.

4. Картофельные чипсы. Как и семена, картофельные чипсы содержат соль, добавки, консерванты и много масла, которые не являются питательными для птиц.

5. Мед. Он может вызвать ботулизм у птиц, вызванный опасным токсином, который производят бактерии Clostridium botulinum, говорят эксперты ABC. Это может привести к слабости и даже параличу. Кроме того, мед содержит много сахара, а его кислотность может вызвать проблемы с пищеварительной системой птиц.

Кроме того, этот продукт прилипает к птичьим клювам и перьям, что затрудняет полет.

6. Несвежие семена. Не предлагайте птицам старые, испорченные или влажные семенные смеси, поскольку они могут прогоркнуть и образовать плесень, которая в свою очередь может производить токсины, смертельные для птиц.

7. Семена и косточки фруктов. Хотя кормить птиц определенными фруктами безопасно, важно сначала удалить семена и косточки. Некоторые фруктовые косточки и семена, например в яблоках и грушах, содержат следы цианида, вредного для птиц.

8. Шоколад. Этот продукт очень токсичен для птиц и может вызвать судороги, сердечную аритмию, рвоту и даже смерть. Птицам не хватает ферментов, необходимых для переваривания теобромина, который содержится в какао-бобах - главном ингредиенте шоколада, говорят эксперты ABC.

9. Корм для домашних животных. Использовать корм для кошек или собак для кормления птиц не рекомендуется, поскольку пищевые потребности кошек и собак и птиц значительно отличаются.

10. Сухие бобы. Плохая идея предлагать птицам высушенные бобы, поскольку некоторые их виды содержат фитогемагглютинин, который является токсичным для птиц, говорят эксперты ABC. При варке он исчезает.

11. Молочные продукты. Избегайте молочных продуктов, например сыра, для птиц. У них нет фермента, необходимого для расщепления лактозы, которая содержится в молоке и других молочных продуктах, утверждают эксперты.

12. Авокадо. Оно содержит персин, который является токсичным для нескольких видов птиц. Самыми распространенными признаками отравления персином у птиц являются коллапс, вялость, тяжелое дыхание и внезапная смерть.

13. Красные красители. Люди иногда добавляют красный краситель в нектар колибри, поскольку известно, что этот цвет привлекает птиц, но это может быть вредно для них.

14. Соевые бобы. Они обычно покрыты очень вредными неоникотиноидными пестицидами, также известными как неоники. Некоторые птицы, которые потребляют семена, покрытые этим нейротоксином, могут испытывать конвульсии, потерю моторного контроля и трудности с ориентированием - все эти симптомы могут оказаться смертельными. Кукуруза также содержит неонику, поэтому ее никогда нельзя класть в кормушки для птиц.

15. Виноградное желе. Его часто дают иволгам, но следует избегать любого желе, содержащего кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы или другое обработанное желе. Натуральное же виноградное желе безопасно для иволги. Однако, если у вас есть колибри, убедитесь, что они не попали в желе - были случаи, когда колибри пострадали от желе на перьях.

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