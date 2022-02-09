Домашняя пицца - это то блюдо, которое объединяет людей по всему миру.

Люди различаются по возрасту, уровню доходов, мировоззрению и вероисповеданию. Но нас объединяет одна вещь: почти все люди любят есть пиццу. Это всемирно известное блюдо можно приготовить дома из доступных в холодильнике продуктов. Делимся рецептом невероятно нежного и тонкого теста, которое не рвется и не подгорает.

Тесто для пиццы дрожжевое

Мука - 2 стакана.

Сухие дрожжи - 2 ч.л.

Яйца - 1 шт.

Теплая вода - 100 г.

Сахар - 1 ч.л.

Соль - 0.5 ч.л.

Растительное масло - 2 ч.л.

В стакан с теплой водой всыпать сахар и дрожжи, перемешать до растворения. Отдельно в миске смешать муку, яйцо, соль и растительное масло. Воду с дрожжами влить в муку и перемешать до однородности. Замесить мягкое и слегка липкое тесто. По необходимости можно добавить больше муки.

Тесто оставить на 20 минут, после чего сформировать шарики и тонко раскатать коржи. Смазать коржи томатным соусом и выложить любимую начинку. Выложить на смазанный растительным маслом противень и выпекать 20 минут при 180 градусах.

Тесто для пиццы без дрожжей

Мука - 2 стакана.

Вода - 0.5 стакана.

Растительное масло - 2 ст.л.

Яйца - 2 шт.

Соль - 0.5 ч.л.

Муку лучше брать из твердых сортов пшеницы. Просеять муку в миску несколько раз. Отдельно взбить яйца с солью и водой. В муку влить яичную смесь и масло. Вымесить тесто до однородности. Вымешивать тесто примерно 5 минут. После этого можно приступать к приготовлению пиццы.

Лучшие начинки для пиццы

Обычно пиццу смазывают кетчупом или другим томатным соусом, а дальше все зависит от вашей фантазии и наполнения холодильника. На пиццу можно положить любую начинку. Перечисляем несколько вкусных сочетаний:

помидоры + базилик + сыр моцарелла;

лук + помидоры + маслины + вареная колбаса + сыр;

грибы + курицы + помидоры + кукуруза + сыр;

курица + шинка + ананас + сыр;

курица + шинка + бекон + помидоры.

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