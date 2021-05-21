Рокко прошел специальную подготовку.

Шотландский завод по производству виски Grant's Whisky взял на работу годовалого спаниеля Рокко. Пес будет контролировать качество на производстве.

Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что Рокко прошел специальную подготовку и теперь может унюхать любые недостатки в древесине, из которой сделаны бочки под алкоголь.

«Обоняние такой собаки, как Рокко, в 40 раз сильнее человеческого, и мы специально отобрали Роккии и обучили его улавливать запах всего, что не совсем подходит для созревания виски», – рассказал бренд-директор завода Крис Вуфф.

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Автор: Катерина Шварц