Участники странной акции были в защитных масках.

На Крещатике в Киеве заметили полуголых девушек в праздничном новогоднем белье.

Видео появилось в Telegram-канале KIEVMAP.

Читайте также"Какая разница?": в центре города на Ривненщине установили елку с кладбища (фото, видео)

В объектив камеры прохожих попала группа девушек в компании с парнем в одежде Санта Клауса, гулявших по центру столицы.

Примечательно, что промоутерки были почти голые – в бюстгальтерах и короткой юбке. От мороза их защищали только легкие колготы в клетку и защитные маски.

В новогодних шапках и на высоких каблуках они вручали киевлянам упакованное шампанское, а затем горячо станцевали у входа в метро.

Кто и зачем организовал такую акцию – неизвестно.

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН