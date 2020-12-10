На Крещатике в Киеве заметили полуголых девушек в праздничном новогоднем белье.
Видео появилось в Telegram-канале KIEVMAP.
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В объектив камеры прохожих попала группа девушек в компании с парнем в одежде Санта Клауса, гулявших по центру столицы.
Примечательно, что промоутерки были почти голые – в бюстгальтерах и короткой юбке. От мороза их защищали только легкие колготы в клетку и защитные маски.
В новогодних шапках и на высоких каблуках они вручали киевлянам упакованное шампанское, а затем горячо станцевали у входа в метро.
Кто и зачем организовал такую акцию – неизвестно.
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