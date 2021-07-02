В этом году отбор на конкурс "Мисс Украина" изменился из-за новых партнеров из Соединенных Штатов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Американцы требуют жестких условий от кандидаток – быть без имплантатов, наколотых губ, нарощенных волос и тату. Сейчас кастинги проходят в регионах.
Организаторы жалуются, что после изменений в отборе не могут найти 25 идеальных конкурсанток. Однако желающих десятки.
На рассмотрение членов кастинга допускаются девушки от 17 до 26 лет ростом от 168 см. Также в "Мисс Украина" заявляют о случаях, когда конкурсантки присылают некорректные фото своей внешности.
После успешного прохождения кандидатку вызывают на собеседование.
"Мы спрашиваем о каких-то моральных и интеллектуальных ценностях. Если она спрашивает о стоимости участия, о том, какие финансовые перспективы даст победа в конкурсе, это совсем другое", – добавила директор конкурса Вероника Шипцова.
Девушек ждут посещения культурных, благотворительных и спортивных мероприятий, которые являются частью "Мисс Украина". Это также отсеивает часть претенденток на звание самой красивой.
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