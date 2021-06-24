Французов не смутили ни румынские флаги, ни язык, на котором говорили сотрудника аэропорта.

Болельщики из Франции пропустили матч своей сборной, перепутав города. Они прилетели в Бухарест вместо Будапешта.

Об этом сообщает издание jurnalul.ro.

Сборная Франции 19 июня вышла на поле против Венгрии в Будапеште, в связи с чем в город приехали толпы болельщиков. Правда, некоторым не судьба была попасть на матч, несмотря на длительную подготовку к поездке.

Дело в том, что группа французских болельщиков из шести человек перепутали города - они прибыли в Бухарест вместо Будапешта. При этом компанию не смутили ни румынские флаги, ни язык, на котором говорили сотрудника аэропорта.

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"Мы думали, что это венгерские болельщики, которые едут на игру, и мы следовали за ними, думая, что они точно знают дорогу к стадиону", - рассказал один из французских болельщиков.

В результате разочарованные французы смотрели матч по телевизору. Кроме того, болельщики признались, что не знали разницы между Бухарестом и Будапештом.

Как ранее сообщал УНИАН, второй тур в группе F начался матчем между сборными Венгрии и Франции. "Пушкаш Арена" в Будапеште была полностью заполнена болельщиками, которые горячо поддерживали хозяев поля.

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Автор: Анастасия Горбачева