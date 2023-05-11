Карты "подсказали" российскому мошеннику, что Залужный "не на месте", а на пляже.

Российский "таролог" с TikTok шокировал версией, куда "подевался" главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Его фолловеров заинтересовало, куда вдруг исчез украинский генерал. Вероятно, они считают, что Валерий Федорович должен так же часто появляться в публичном пространстве, как их бункерные топ-офицеры.

В прямом эфире "таролог" выяснил, где сейчас Залужный. Карты ему "подсказали", что Залужный "не на месте", а на пляже.

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"Да, это передвижение, поездка - он куда-то уехал. Ага-а-а... Поехал на солнечный пляж куда-то отдыхать", - заявил "провидец", вытащив две карты с изображением корабля и солнца.

Россиян зомбируют "экстрасенсы"

Неудивительно, что российское инфорпространство заполонили маги, экстрасенсы и другие мошенники. Ранее такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Затем в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужчину к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу. Сразу после этого россиян зомбировали слепым дедом-Вангой якобы с Донбасса - 75-летним Николаем Тарасенко. Один из пропагандистских каналов посвятил ему целый сюжет.

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