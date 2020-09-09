В Бразилии запустили необычную социальную рекламную кампанию, чтобы приучить население к правильному ношению масок.
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Как сообщает Ads of the World, для социальной рекламы были созданы несколько коллажей с людьми, у которых нос находится на подбородке, а рот – на горле. Именно так, по мнению авторов кампании, должны выглядеть люди, которые носят маску неправильно.
В инструкциях социальной рекламы напоминают, что маска должна обязательно закрывать нос и рот. Опускать ее под нос – неправильно.
Отмечается, что в Бразилии значительная часть населения пренебрегает масочным режимом. Многие не носят маску, но большинство людей носят ее неправильно, надевая на шею или подбородок. Это сводит весь эффект ношения маски к нулю.
В связи с этим бразильская газета Correio da Bahia решила запустить рекламу, чтобы привлечь внимание к этой серьезной проблеме.
Коронавирус в Бразилии
- Бразилия тяжело пострадала от эпидемии коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодня страна занимает третье место по числу подтвержденных случаев COVID-19 (4 миллиона 162 тысячи случаев). Жертвами болезни в Бразилии стали более 127 тысяч человек.
- Президент страны Жаир Болсонару неоднократно отрицал угрозу коронавируса и фактически саботировал введение в стране национального карантина. Его действия спровоцировали в Бразилии медицинский и политический кризис.
- В начале июля Болсонару заразился коронавирусом, но 25 июля сообщил, что его тест дал негативный результат. Болезнь протекала у него без серьезных осложнений.
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