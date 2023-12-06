Эту фразу говорят в шутку, пытаясь мотивировать заниматься спортом, но она имеет негативный эффект.

Тренера по фитнесу во время праздников часто в шутку используют беззаботную фразу "давайте отработаем…". По мнению экспертов, такая позиция вызывает серьезные проблемы, ведь нужно пересилить себя в еде или заслужить какие-либо лакомства.

Издание HuffPost собрало мнения экспертов, почему с этим нужно покончить, чтобы чувствовать себя хорошо.

Во-первых, такая фраза дискредитирует более важные преимущества физических упражнений.

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Эмми Киф, диетолог из Бостона, говорит, что всякий раз, когда инструкторы сосредотачиваются на такой "мотивации", основанной на калориях, это приводит к обратному результату.

"Мы не должны заниматься спортом ради сжигания калорий. ... Мы должны заниматься спортом ради сердечно-сосудистого здоровья, ради психического здоровья, ради эмоционального здоровья. Это придает структуру дню. Благодаря совместным занятиям можна наладить социальные отношения", - объясняет она. "Есть так много причин заниматься спортом. Сжигание калорий не должно быть одной из них".

Последние исследования показывают, что регулярные занятия спортом увеличивают продолжительность жизни - даже больше, чем похудение. Физические упражнения также облегчают симптомы тревоги и депрессии, повышают творческий потенциал и помогают лучше спать. Между тем, если смотреть на физические упражнения как на наказание, а не как на полезное занятие, то вероятность того, что вы будете придерживаться здорового образа жизни, снижается.

Киф добавил, что "умственная гимнастика", связанная с подсчетом калорий в пище и физических упражнениях, не всегда реалистична и полезна. Напротив, регулярные физические упражнения помогут вам почувствовать себя более мотивированным в других сферах вашей жизни и ощутить, что вы начали день продуктивно.

"Прогулка и занятия спортом не помогут сжечь то, что вы съели накануне", - говорит она. "Такой образ мышления - большая беда".

Во-вторых, формируется вредный образ мыслей о еде.

По словам Алиссы Ройс, владелицы фитнес-центра Rocket Community Fitness в Сиэтле, мышление, согласно которому вы должны заслужить еду или исправить нанесенный ущерб, "действительно опасно".

"Это связывает нас с идеей, что мы должны заслужить право есть и заслужить право получать удовольствие. Обе эти вещи являются врожденными, если у вас просто есть тело... В силу того, что вы живы, вам позволено и то, и другое", - сказала она. "Когда мы морализируем еду, мы вызываем у людей всевозможные опасные мысли и модели поведения. В том числе и расстройства пищевого поведения, которые могут привести к серьезным долгосрочным осложнениям со здоровьем, таким как повреждение сердца, проблемы с ростом волос, повреждения мозга, вялость и многое другое".

Ройс добавила, что люди уже сами приходят к подобным пагубным мыслям во время праздников, что является результатом многолетних токсичных сообщений в СМИ, где людей подталкивают к тому, чтобы быть худыми. Она призывает своих клиентов отказаться от этих связей, которые установили они сами и другие люди, и вместо этого двигаться в сторону нейтрального отношения к телу и еде.

"Еда не должна быть эмоциональным или моральным переживанием. Ее можно просто есть", - говорит она.

Киф также отметила, что стыдить себя за то, что вы съели, может иметь дополнительные физические последствия. В результате выброса гормонов стресса при таком образе мыслей вы можете испытывать боли в желудке и проблемы с пищеварением.

В-третьих, прислушивайтесь к своему телу.

Оба эксперта считают, что необходимо прислушиваться к своему организму, а не позволять внешним силам влиять на ваше самочувствие, особенно когда речь идет о праздниках. Этот процесс, также известный как осознанное питание, заключается в том, что вы уделяете пристальное внимание своей еде - мысленно отмечаете ее вкус и то, насколько приятно вам ее есть. При этом вы также прислушиваетесь к своим естественным сигналам голода и сытости. Еда - это не то, что вы "заработали", и нет абсолютно никаких ожиданий, что вы должны "отработать" ее.

Ройс говорит, что специально старается пить больше воды и больше гулять, но не в качестве наказания, а как способ борьбы с физическим дискомфортом, который она может испытывать.

Киф наслаждается любыми праздничными блюдами, но при этом уделяет большое внимание питанию. Она выбирает фрукты и овощи, когда это возможно, отмечая, что праздники не обязательно означают, что вы должны есть только жирную пищу или придерживаться только вегетарианского рациона.

Ранее УНИАН писал, что эксперт назвал лучшие ленивые способы похудеть за месяц.

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