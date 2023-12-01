Эти привычки помогут ускорить ваш метаболизм, который замедляется с возрастом.

В юности большинство из нас могли наслаждаться бесконечными вкусностями, не набрав ни килограмма, и все благодаря быстрому метаболизму. Это двигатель сжигания калорий в вашем теле, который определяет, насколько эффективно оно преобразует пищу в энергию. Однако с возрастом ваш метаболизм может замедлиться, и времена поедания пиццы и печенья без увеличения веса уходят в прошлое.

Однако издание EatThis приводит советы диетолога, который раскрыл 10 способов ускорить ваш метаболизм, и вы можете беспрепятственно включить их в свой распорядок дня.

Увеличьте потребление белка.

Для переваривания белков требуется больше энергии, чем жиров или углеводов, и исследования показывают, что это создает тепловой эффект, ускоряющий метаболизм. Кроме того, потребление белка помогает вам чувствовать себя более сытым и предотвращает переедание, что полезно для контроля веса.

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Пить холодную воду.

Употребление холодной воды вызывает временное повышение скорости метаболизма, поскольку ваше тело расходует энергию, чтобы нагреть воду до температуры тела.

Проводить высокоинтенсивные интервальные тренировки.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка включает в себя чередование интенсивных упражнений и коротких периодов отдыха для сжигания калорий во время и после тренировок. Диетолог отмечает, что оно вызывает более значительный эффект послесгорания, чем кардио упражнения в стабильном состоянии, то есть ваше тело продолжает сжигать калории с большей скоростью даже после завершения тренировки.

Не пренебрегать силовыми тренировками.

Исследования показывают, что увеличение мышечной массы приводит к более высокой скорости метаболизма в состоянии покоя.

Больше двигаться на протяжении дня.

Просто стоя и двигаясь в течение дня, вы поддерживаете свой метаболизм. Короткие прогулки, растяжка или сидение за столом – эти движения способствуют ежедневному сжиганию калорий и способствуют здоровому, активному образу жизни.

Пить зеленый чай или кофе.

Основными активными ингредиентами, ответственными за ускорение метаболизма, являются кофеин и катехины, содержащиеся в этих напитках.

Есть больше острой пищи.

Капсаицин, содержащийся в острых продуктах, таких как перец чили, может временно увеличить скорость метаболизма и расход энергии. Он может увеличить тепло, выделяемое вашим телом, заставляя вас сжигать больше калорий с помощью термогенеза и способствовать окислению жира.

Хорошо высыпаться.

Исследования показывают, что недостаток сна нарушает гормональный баланс, влияя на гормоны, регулирующие аппетит, такие как грелин и лептин, что потенциально может привести к перееданию и увеличению веса.

Избегать быстрых диет.

Когда потребление калорий очень низкое, ваше тело может войти в "режим голодания". В этом состоянии организм начинает более эффективно использовать энергию, что приводит к замедлению метаболизма. Это механизм выживания в ответ на снижение доступности энергии.

Потреблять омега-3 жирные кислоты.

Жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, семенах льна и грецких орехах, могут повысить способность организма сжигать жир, усиливая реакцию гормонов, которые помогают регулировать обмен веществ, таких как лептин.

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