Нарциссы могут употреблять фразу "мне все равно".

Многие люди хотят знать, как правильно жить в этом мире и распознать нарцисса.

Согласно психологии, есть 10 способов поведения нарцисса после того, как его эго будет тайно поражено, пишет HackSpirit. В частности, в случае неудачи нарциссы могут сказать "я знал, что это не удастся", чтобы таким образом не нести ответственность за провал и избежать болезненной реальности в которой, возможно, они в чем-то неправы.

Нарциссы также могут утверждать, что их "никто не понимает", чтобы не признавать ошибочность собственных идей.

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Нарцисс - признаки, которые проявляются после тайного поражения эго:

могут говорить "мне никто не нужен", чтобы справиться с критикой или отказом;

нарциссам свойственно утверждение "я всегда должен делать все". Эти люди могут разыгрывать роль жертвы, которая обременена некомпетентностью коллег;

вместо того, чтобы адекватно воспринять критику, могут заявить что-то вроде "ты просто завидуешь";

способны утверждать, что люди ими просто пользуются. Это помогает им переложить ответственность за свои действия на других;

могут говорить, что они не такие, как все. Таким образом нарциссы пытаются выделить себя среди остальных;

им свойственна фраза "мне все равно";

могут утверждать, что их "всегда неправильно понимают".

Эти люди склонны говорить другим, что им "жаль, что они так себя чувствуют" - таким образом нарциссы не берут ответственность за свои действия, а перекладывают ее на другого человека, подразумевая, что проблема заключается в его чувствах.

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