Немецкий врач поплатился за раздачу справок, которые предоставляли людям возможность не носить маски во время пандемии коронавируса.
Как сообщает AP, врач был осужден за "выдачу ложных справок о состоянии здоровья" людям со всей Германии.
Всего более 4 тысяч человек были освобождены от ношения масок. Большинство из них врач никогда не видел и не осматривал. Региональный суд в юго-западном городе Вайнхайм признал медработника виновным и приговорил к двум годам и девяти месяцам заключения. В заявлении суда подчеркнули, что процесс выдачи этих справок "больше напоминает продажу сертификатов, чем медицинскую процедуру".
В дополнение к тюремному заключению врачу запретили работать в следующие 3 года и обязали выплатить 28 тысяч евро. Такую сумму, по версии следствия, медик получил за выдачу справок. Был оштрафован и помощник врача, сумма штрафа – 2700 евро.
Примечательно, что на судебном процессе медик утверждал, что ношение масок якобы вредно для здоровья людей. Адвокат заявил, что намерен обжаловать приговор.
Ситуация с коронавирусом в Германии
В конце декабря в Германии официально признали завершение пандемии COVID-19. Руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен, который входит в совет по вопросам коронавируса при федеральном правительстве Германии, заявил, что после прохождения зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространенным и устойчивым, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом.
Еще в прошлом году в страны отменили требования по ношению масок во многих помещениях. В то же время они до сих пор являются обязательными в поездах дальнего следования, во больницах, домах престарелых и в некоторых видах общественного транспорта в регионах.