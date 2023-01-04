Более 4 тысяч человек получили неправильные справки.

Немецкий врач поплатился за раздачу справок, которые предоставляли людям возможность не носить маски во время пандемии коронавируса.

Как сообщает AP, врач был осужден за "выдачу ложных справок о состоянии здоровья" людям со всей Германии.

Всего более 4 тысяч человек были освобождены от ношения масок. Большинство из них врач никогда не видел и не осматривал. Региональный суд в юго-западном городе Вайнхайм признал медработника виновным и приговорил к двум годам и девяти месяцам заключения. В заявлении суда подчеркнули, что процесс выдачи этих справок "больше напоминает продажу сертификатов, чем медицинскую процедуру".

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В дополнение к тюремному заключению врачу запретили работать в следующие 3 года и обязали выплатить 28 тысяч евро. Такую сумму, по версии следствия, медик получил за выдачу справок. Был оштрафован и помощник врача, сумма штрафа – 2700 евро.

Примечательно, что на судебном процессе медик утверждал, что ношение масок якобы вредно для здоровья людей. Адвокат заявил, что намерен обжаловать приговор.

Ситуация с коронавирусом в Германии

В конце декабря в Германии официально признали завершение пандемии COVID-19. Руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен, который входит в совет по вопросам коронавируса при федеральном правительстве Германии, заявил, что после прохождения зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространенным и устойчивым, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом.

Еще в прошлом году в страны отменили требования по ношению масок во многих помещениях. В то же время они до сих пор являются обязательными в поездах дальнего следования, во больницах, домах престарелых и в некоторых видах общественного транспорта в регионах.

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