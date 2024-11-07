Певица Анна Тринчер рассмешила сеть историей о знакомстве с большим мохнатым приятелем.

Анна Тринчер, известная украинская певица и блогер, недавно поделилась в Instagram забавным и несколько неожиданным приключением, которое случилось с ней во время отдыха в стиле сафари.

Решив проявить креативность, Анна задумала устроить импровизированный концерт для особого зрителя - верблюда. Вооружившись морковкой вместо микрофона, она подошла к животному с целью спеть ему свою новую песню.

Однако, верблюд, которого, по словам Анны, звали Василий, имел несколько иные планы на этот "концерт". Вместо того, чтобы наслаждаться пением, он решил попробовать певицу на вкус!

Сначала все шло по плану: Анна мило обратилась к Василию, держа в руках морковку-микрофон. Верблюд, недолго думая, съел "микрофон" и с нетерпением ждал продолжения. Но вместо музыкального шедевра он получил порцию верблюжьей слюны прямо на волосы!

К счастью, певица не растерялась и отнеслась к инциденту с юмором. Видео этого забавного приключения Анна опубликовала в сториз своего Instagram, добавив шутливую подпись:

"А я просто хотела спеть ему новую песню! Эх, Вася, Вася...", - написала певица.

Пост певицы мгновенно собрал тысячи просмотров и комментариев. Поклонники Анны оценили ее позитивное отношение к ситуации и умение смеяться над собой.

Кроме видео, Анна также поделилась фотографиями с сафари, на которых она позирует на фоне живописных пейзажей пустыни. Певица рассказала, что получила массу удовольствия от путешествия и знакомства с экзотическими животными.

Анна Тринчер - чем известна

Анна Тринчер известна своей активностью в социальных сетях. Она регулярно делится с подписчиками моментами из своей жизни, творчества и путешествий. Ее страница в Instagram насчитывает 2,2 миллиона подписчиков, которые с интересом следят за ее новостями и публикациями.

Напомним, что Анна Тринчер на концерте спела с военным, который довел публику до слез.

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