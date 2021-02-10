Мужчина привязал ленту к технической лестнице троллейбуса и ехал за ним буксиром на сноуборде.

Находчивый сноубордист придумал новый способ передвижения по заснеженному Киеву.

Видео с трюкачом опубликовало сообщество "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Мужчина привязал ленту к технической лестнице троллейбуса и ехал за ним буксиром на сноуборде.

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Пользователи сети шутили в комментариях, что таким оригинальным способом любитель сноуборда решил проблему поездок на работу, "не толкаясь в общественном транспорте". Однако при этом не посоветовали повторять его "подвиг".

"Как минимум, можно получить по горбу от водителя", - прокомментировал один из юзеров.

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Автор: Денис Прядко