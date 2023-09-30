Свекровь намекнула на ее неверность.

Женщина серьезно задумалась о разводе с мужем после пяти лет брака. Она объяснила, что в их отношения очень часто вмешивается свекровь, указывая ей, что делать. Хотя она понимает, что это не вина мужа, она не может принять тот факт, что он не встает на ее сторону во время ссор, передает Mirror.

"Каждый супруг должен держать свою часть семьи в узде… Я имею дело с моими родителями и ожидала от него того же. Но он никогда этого не делал, всегда просит меня быть с ней повежливее", - поделилась женщина на Reddit.

Пользовательница рассказала, что из-за ехидных комментариев и намеков свекрови о неверности в ее адрес, будто ребенок "не похож на отца", ее муж решил сделать тест ДНК на отцовство.

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"Я не изменяла, и меня нисколько не волнуют результаты теста. Я не собиралась мешать ему пройти тест ДНК или что-то в этом роде, но я просто знаю, что больше не хочу с этим иметь дело. Начала искать квартиру и связалась с адвокатом на следующий день после того, как он поднял вопрос о тесте", - отметила женщина, сообщив, что анализы, конечно же, подтвердили ее верность.

Позже пользовательница добавила, что, когда сообщила мужу о своем решении, между ними произошла "захватывающая ссора", он упрекнул ее в то, что она "слишком остро реагирует". К тому же ситуация усугубилась еще и тем, что свекровь не извинилась за свои ложные подозрения.

Спустя какое-то время женщина сообщила, что согласилась на предложение мужа пока не разводиться, а попробовать поработать с психологом. Но, по ее словам, это не означает, что развод полностью исключен.

Ранее УНИАН писал, как жена заставила мужа пройти детектор лжи и разрушила брак.

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