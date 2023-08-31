Теперь ему приходится объяснять, что не стал жертвой дьявола.

Выбор имени для любимца - крайне непростое дело. Но еще тяжелее становится, если при выборе надо учитывать и то, не обидит ли это имя религиозные чувства твоих близких.

Пользователь Reddit рассказал, что не учел этот нюанс, когда придумывал имя для своей собаки, и жестоко за это поплатился, пишет Newsweek.

Сперва мужчина назвал щенка Люси, но потом выяснилось, что это не девочка. Затем он продолжит называть собаку Люси – как сокращение от Люцифер. Однако это не понравилось его отцу-священнику, который не только был против нового имени щенка, но и считал собаку "дьявольским животным".

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"Когда родители узнали, что я заведу собаку, отец помолился за меня. Я никогда не верил во все эти вещи об Иисусе, и если вы спросите кого-нибудь, моя собака была названа в честь Люцифера из шоу, а не буквального Дьявола, потому что для меня его не существует", – написал мужчина.

Пользователь добавил, что после того, как поделился фото своего щенка в Instagram и рассказал, как назвал его, мать позвонила ему и, плача, пыталась убедить его избавиться от животного.

"Моя мама позвонила мне, рыдала, сказала, что я стал жертвой и мне нужно немедленно избавиться от своей собаки. Через некоторое время я объяснил, что он не заставлял меня давать ему это имя, потому что он собака. С тех пор они умоляли меня сменить имя. Моя девушка думает, что мы должны просто изменить имя, чтобы успокоить их, и я думаю, что нам, возможно, придется это сделать, но я действительно этого не хочу. Он мой пес, и мне должно быть разрешено называть его как угодно", – добавил автор сообщения и попросил совета.

Большинство пользователей были просо шокированы реакцией родителей, но другие искали неординарные решения. В частности, предлагали убедить родителей, что Люси – сокращение от имя Луи Кристиан Фур (Louis Christian Fur), и отнюдь не от имени падшего ангела.

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