Дэниел Роулз считает, что администрация и бармен позволили ему выпить лишнего и подраться с другим посетителем.

Американец сумел отсудить у администрации питейного заведения колоссальную компенсацию за то, что напился и подрался с другим посетителем.

Об этом сообщает Houston Chronicle.

Суд длился больше двух лет после того, как в мае 2019 года, отдыхая в ресторане La Fogata Mexican Grill в городе Эндрюс, штат Техас, между пьяными Дэниелом Роулзом и Робертом Хенриксоном возник конфликт.

Драка произошла на стоянке заведения, где Роулз упал и получил серьезную травму головы.

В случившемся мужчина винит ресторан, его владельца Лурдеса Галиндо и бармена, который работал на баре в тот вечер. Якобы именно они позволили двум мужчинам выпить лишнего и одновременно покинуть ресторан.

Читайте такжеВладелец ресторана случайно попал под санкции США из-за путаницыКроме того, в своем иске Дэниел Роулз утверждает, что владелец ресторана не позаботился о том, чтобы на стоянке не было ничего, что могло бы представлять опасность для пьяных гостей.

Поскольку владелец ресторана не пришел на слушание окружной суд Эндрюса вынес решение в пользу истца и присудил ему 5,5 миллиона долларов компенсации, не став оценивать правдивость его заявлений.

При этом Лурдесу Галиндо дали 30 дней на подачу апелляции, если он хочет пересмотра дела.

Журналисты отмечают, что Роулз любитель выпить — полиция дважды задерживала его за то, что он находился в нетрезвом состоянии в общественном месте.

Напомним, ранее в этом году владелец ресторана в штате Джорджия предложил работу мужчине, который ограбил его заведение.

Автор: Станислав Кожемякин