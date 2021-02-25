Мужчину спас непонятно откуда взявшийся ни к чему не прикрепленный буй.

В Тихом океане мусор спас жизнь упавшему за борт мужчине.

52-летний инженер Видам Перевертилов без спасательного жилета оказался в воде, когда упал со своего грузового судна, сообщает BBC.

По словам сына пострадавшего, рано утром в машинном отделении мужчине стало плохо. Он почувствовал жар, головокружение и решил выйти на палубу, чтобы прийти в себя, откуда и свалился за борт. Сын предполагает, что отец мог потерять сознание. Не зная, что за бортом человек, корабль уплыл.

Изо всех сил пытаясь удержаться на плаву до восхода солнца, Перевертилов заметил на горизонте темное пятно и решил плыть к нему. Это оказался выброшенный, ни к чему не привязанный буй.

Читайте такжеИз Тихого океана вытащили более 40 тонн пластика (фото)«Он никак не был закреплен, это был просто кусок морского мусора», — рассказал сын Перевертилова.

Экипажу корабля понадобилось около шести часов, чтобы заметить, что их инженер пропал. Тогда капитан развернул корабль. Команда определила приблизительное местонахождение потерявшегося члена экипажа по рабочим журналам, согласно которым Перевертилов последний раз был на борту в 4 часа утра: тогда корабль находился примерно в 740 км к югу от южных островов Французской Полинезии.

Команда передала сообщение о бедствии местным судам. К поиску подключились и самолеты французского военно-морского флота с Таити, а метеорологическая служба Франции изучала направления и скорость ветров, чтобы просчитать возможное изменение местоположения инженера.

В конце концов мужчину нашло и подобрало его же судно. По словам сына, отец выглядел постаревшим на 20 лет и очень уставшим.

Проблема загрязнения морей и океанов антропогенным мусором

Всевозможные рыболовные приспособления, в том числе буи и сети, одиноко плавающие в океане, не редкость. Мусор антропогенного происхождения, выброшенный в водные ресурсы человеком или вынесенный туда ветрами, является серьезной угрозой для обитателей водных просторов. Он может ограничивать движения животных, блокировать их пищеварительную и дыхательные системы, в результате чего животные погибают.

Крупнейшие скопления морского мусора образуют мусорные острова, такие как Большое тихоокеанское мусорное пятно.

Ежегодно грузовые суда роняют в моря около 10 тыс. контейнеров. Один из известнейших случаев произошел в Тихом океане в 1992 году, когда за бортом оказались около 30 тыс. игрушечных уточек, бобров, лягушек и черепах. Сегодня они известны как Friendly Floatees, и до сих пор могут встречаться в воде в разных уголках мира.

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Перевод: Катерина Комолова