Рассказываем, как продать советский хрусталь - что ценится и сколько стоит.

Если вы живете в старой советской квартире или часто ходите в гости к маме, а то и бабушке, то знаете, что в сервантах таких домов спрятано настоящее сокровище. Советский хрусталь в свое время считался предметом роскоши - это был страшный дефицит, который "доставали" за баснословные суммы денег. УНИАН выяснил, какой советский хрусталь ценится сейчас и сколько можно выручить с его продажи.

Можно ли продать советский хрусталь - цены и варианты

На разных торговых площадках есть шанс встретить объявления о продаже хрустальных ваз, бокалов, пиал и даже люстр. Цены варьируются от 50 до 1000 грн в зависимости от предмета, и кажется, что много заработать от продажи таких вещей не получится. Причиной тому стал момент, когда хрусталь из эксклюзива превратился в ширпотреб - в СССР наладили массовое производство. Тогда бесценные некогда предметы стали ненужными пылесборниками и перекочевали на барахолки и аукционы.

На самом деле, сколько стоит хрустальная посуда, зависит от ее качества, вот несколько примеров:

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хрустальные рюмки - от 600 до 900 грн в наборе;

- от 600 до 900 грн в наборе; вазы и салатницы - от 200 до 1500 грн в зависимости от состояния.

- от 200 до 1500 грн в зависимости от состояния. хрустальные люстры - от 5000 до 15000 в рабочем состоянии.

Кстати, мало кто знает, какой хрусталь дороже из сервизов - считается, что наибольшую цену можно просить за изделия с мельхиоровым или серебряным ободком. За один предмет ценитель хрусталя заплатит вам 800-1000 грн.

Сколько стоит хрустальная ваза - неожиданные цифры

Такая люстра полностью из хрусталя была не в каждой квартире. Часто отдельные элементы заменяли пластиком или органическим стеклом, что существенно снижало стоимость изделия в целом. Наиболее популярными моделями в СССР считались "Каскад", "Одуванчик", "Спутник" и "Арктика", так что, если у вас под потолком висит что-то из этого, вас можно поздравить - за люстру вы получите от 5000 до 15000 грн.

Конечно, нужно учитывать, как отличить дорогой хрусталь от дешевого - предмет интерьера, выставляемый на продажу, не должен быть оснащен искусственными элементами, а также обязательно обязан быть полностью рабочим.

Самый дорогой хрусталь СССР - цветной

Многие люди не знают, куда деть советский хрусталь разных оттенков, не спешите выбрасывать его на мусорку - такие предметы ценятся выше всего. Дело в том, что при производстве такого хрусталя использовались разные добавки, а технология такая была только за границей. Соответственно, подобные сервизы были всегда привозными, а о салатницах или вазах из Чехии или Германии мечтала любая хозяйка.

Если вы решите продать чешский хрусталь времен СССР - цена вас точно порадует, ведь за один набор в отличном состоянии можно получить от 10000 до 15000 грн. Также рекомендуем присмотреться к производителю - к примеру, изделия фирмы "Nachtmann" сегодня очень популярны - коллекционеры за одну вазу готовы платить 12000-15000 грн.

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