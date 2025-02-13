В целом рыба является полезным источником белка для кошек, ведь не содержит лишних жиров, по сравнению с другими продуктами.

Рыба является прекрасным дополнением для здорового питания человека, однако возникает вопрос, можно ли вашему коту есть этот продукт. Ветеринарный врач Ханна Годфри рассказала для издания PetsRadar о преимуществах и рисках кормления рыбой ваших котов и какую рыбу лучше всего выбирать для ваших домашних любимцев.

По словам ветеринара, многие виды рыбы являются безопасными для кошек, однако не все, поэтому нужно сначала убедиться, что вы кормите животное безопасной пищей.

Известно, что рыба является прекрасным источником нежирного белка и омега-3 жирных кислот, а также имеет витамины и минералы, такие как калий и магний. Это говорит о том, что она идеально подойдет для обеспечения вашего кота белком, который необходим для поддержания мышц и других мягких тканей, то есть без лишнего жира, который содержат некоторые другие мясные продукты.

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"Омега-3 необходимы для общего здоровья, но особенно полезны для здоровья суставов, кожи и шерсти, а магний и калий нужны мышцам всего тела, в том числе сердцу. Одним из рисков кормления кота рыбой являются кости - они могут застрять во рту, пищеводе или кишечнике, а иногда и вызвать повреждения. Поэтому перед тем, как давать рыбу коту, убедитесь, что вы удалили из нее все кости. Независимо от того, куплена она в магазине или свежевыловленная, важно тщательно приготовить рыбу, чтобы убить всех паразитов и бактерии", - советует Годфри.

Кроме того, врач рекомендует не давать котам рыбу, которая содержит приправы, кулинарные жиры и другие ингредиенты. В частности лук, чеснок и большое количество соли вредны для кошек, а большое количество жира также может ухудшить их самочувствие.

Также ветеринар советует выбирать рыбу, которая является безопасной для кошек. По ее словам, эти животные могут есть большинство видов белой рыбы и лосося, однако стоит быть внимательными, ведь они могут содержать высокий уровень ртути.

"Рыба, которая является хищником, то есть поедает другую рыбу, с большей вероятностью имеет высокий уровень ртути. К ним относятся тунец, скумбрия и рыба-меч, однако, нечастое скармливание небольших количеств этой рыбы вряд ли может вызвать беспокойство", - объяснила Годфри.

Врач отметила, что высокое содержание ртути в рыбе может вызвать неврологические проблемы, а также повреждение почек у кошек и даже привести к летальному исходу.

"Второй момент - это хранение и консервация, поскольку многие методы консервации предусматривают высокое содержание соли или подсолнечного масла. Поэтому важно избегать любой рыбы, которая хранится в рассоле или масле или покрыта солью", - подчеркнула эксперт.

Также слишком большое количество жирной рыбы может привести к падению витамина Е в организме кошек, поэтому кошачьи корма, которые содержат рыбу, дополняются дополнительно этим витамином.

"Если вы хотите, чтобы ваша кошка получала пользу для здоровья от жирной рыбы, безопаснее всего выбирать сбалансированный корм на основе рыбы, чтобы быть уверенным, что она получает все, что ей нужно", - добавила Годфри.

Полезен ли тунец для кошек?

Консервированный тунец может быть безопасным для кошек в небольших количествах, если он находится в родниковой воде, а не в рассоле или масле. Однако тунец стоит добавлять редко, ведь он может содержать высокий уровень ртути, которая является токсичной в больших количествах.

"Прежде чем давать коту что-то дополнительно, лучше проконсультироваться с ветеринаром. Рыбий жир очень полезен для здоровья вашего кота - омега-3 и омега-6 помогают уменьшить воспаление, поддерживают иммунную систему и здоровье суставов и кожи", - подытожила врач.

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