'Правая рука' Баффета: три секрета успеха миллиардера Чарли Мангера

Его стандартам и мышлению мы обязаны многими примерами эффективности в бизнесе и жизни.

Когда представляешь дисциплину, возникает образ изнурительных тренировок, диет и ранних подъемов. Но пример инвестора Чарли Мангера - совсем другой. Как отмечают Крейг Баллантайн и Дэниел Вудрум в книге "Темная сторона дисциплины", Мангер не бегал марафоны и не сидел в ледяных ваннах. Он мыслил. И именно это сделало его дисциплинированным, пишет Forbes.

"Чарли Мангер имел все, чего только может желать человек - деньги, власть, уважение, крепкий брак и семью", - говорит Баллантайн.

Мангер избегал излишеств, оставаясь верным собственному кругу компетенций. Его подход - это терпение, простота и ясность мысли. Он говорил:

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"Основная причина, почему люди тратят чрезмерно, заключается в том, что они завидуют богатству других... Мне наплевать на то, что есть у кого-то другого. Но других людей это сводит с ума".

Мангер был примером эффективного самоконтроля: не через силу воли, а благодаря мышлению. Он придерживался принципа простоты.

Три составляющие системной дисциплины Мангера

1. Элиминация

Мангер верил в силу ограничений: "Единственное, что я хочу знать, это то, где я умру, поэтому никогда туда не пойду".

"Вам не нужно мочиться на электрический забор, чтобы научиться этого не делать", - говорил он.

2. Подготовка

Планирование - ключ к эффективности. Мангер говорил: "Вы должны выяснить, в чем ваши сильные стороны, и соревноваться в пределах своего круга способностей. Тебе не нужно быть гениальным, только немного мудрее других ребят, в среднем, в течение длительного, долгого времени".

3. Партнерство

Партнерство Мангера с Уорреном Баффетом было эталонным: "Мы оба имеем эту фундаментальную идею, что мир работает лучше, если вы делаете ваши отношения взаимовыгодными... способ получить хорошего партнера - это быть хорошим партнером".

Мангер не полагался на силу воли - он создал систему, где правильное поведение было автоматическим.

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